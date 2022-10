Toto75-ennakko Åby: Redénin tallista suosikit Ruotsin mestaruuksissa

Daniel Redén on voittanut lähes kaiken. Ruotsin mestaruuden kultaa hän ei ole vielä päässyt juhlimaan. Lauantaina siihen on hyvä mahdollisuus. Tosin lähtörata-arvonta ei varmaan ollut menestysvalmentajan mieleen.

Vuoden 2021 Elitloppetin sankari Don Fanucci Zet lähtee mestaruustaistoon suosikkina, vaikka lähtörata on eturivin uloimmainen. Tämän vuoden Elitloppet-finaalin epäonnistumisen jälkeen Hard Livinin poika nappasi kolme voittoa. Norrbottens Stora Pris Bodenissa, Stora Sprinterlopp Årjängissä ja Hugo Åbergs Memorial Jägersrossa, jossa maili taittui aikaan 09,9a. Viime startissa Sundsvall Open Trotissa Don Fanucci jäi kolmanneksi, kun Moni Viking voitti.

Ruotsin mestaruus ajetaan 2640 metrin matkalla. 6-vuotias Don Fanucci Zet on juossut keskipitkää matkaa edellisen kerran 4-vuotiaana. Se oli Derbyn karsinnassa ja finaalissa kakkonen. Nykyinen tallikaveri Hail Mary voitti Derbyn Robert Berghin valmennuksesta.

”Don Fanucci Zet kävi eläinlääkärin tutkimuksissa viime startin jälkeen. Kuten kaikki tiedämme, hoidon jälkeen otetaan hetki rauhallisemmin. Fanucci on hevonen, joka tarvitsee kovan viimeistelyn, jotta se esittää kilpailuissa parastaan. Maanantain hiitissä hevonen sai painella raskaalla radalla tosissaan ja myös vähän väsyksiin. Fanucci meni hyvin, ja olin tyytyväinen. Torstaina oli vuorossa kevyt viimeistely. Hevonen oli oikein hyvä ja tulee olemaan lauantaina parempi mitä viime startissa. Ilman kenkiä jatketaan, eikä muitakaan muutoksia tule”, Redén sanoi.

Timo Nurmoksen Brother Bill on kova haastaja. Björn Goop ottaa ruunan ohjat, kun viimeksi STL Openissa Brother Billin ykköseksi ajanut Magnus A Djuse on Lexingtonin reissulla. Nurmos voitti SM-kultaa Readly Expresillä vuosina 2017 ja 2018. Nurmos laittaa ATG:n 5Tippar-vihjeissä Brother Billin ykköseksi.

Haastajista Unico Broline ja Oscar L.A. saattavat olla vaarallisimmat. Erik Adielssonin ajama Unico Broline on tällä kaudella kulkenut lähes voitosta voittoon. Viimeksi tuli ykkönen Färjestadin kultadivisioonassa. Joakim Lövgrenin Oscar L.A. on tehnyt myös vahvan kauden. Se palasi viimeksi pieneltä tauolta ja voitti Hallandsmästarenin. Ruotsin mestari palkitaan 500 000 kruunulla.

T75-kierros alkaa tammojen Ruotsin mestaruudella. Myös siinä Redén ja Kihlström ovat vahvasti kultajahdissa. Honey Mearas pääsee matkaan ykkösradalta. Readly Expressin 5-vuotias tytär voitti tammojen EM-kisan Solvallassa elokuussa. Kalmarissa tuli tappio, kun Kali Smart pinkoi keulasta voittoon.

Kokeneet Racing Brodda ja Dear Friend ovat aina varteenotettavia. EM-kisan kakkonen Sayonara olisi kova haastaja muualta kuin takarivin paikalta.

”Örjan sanoi, että viimeksi Honey oli laukata ekakaarteessa, muuten tamma tuntui todella hyvältä. Maanantain raskaissa hiittiolosuhteissa Honey tuntui hyvältä. Åbyssä on yleensä aina hyvä rata, ja Honey viihtyy siellä. Hyvänä päivänä tamma pystyy avaamaan kovaa myös ykkösradalta, mutta jos joku menee ohi alkumatkalla ohi, niin sitten on vielä open strech. Mutta Örjan osaa ratkaista nämä asiat”, Redén kertoi.

Montén Ruotsin mestaruus ratkotaan 75-kakkosessa. Satu Liitiäinen lähtee mitalijahtiin André Eklundin valmentamalla Uncle Töllillä. Jonathan Carre valitsi ratsastettavakseen joukon raharuhtinaan Mindyourvalue W.F:n, joka on suursuosikki.

Nuoret ohjastajat kisaavat mitaleista kolmoskohteessa. Valmentajat ilmoittivat sarjaan todella kovatasoisia hevosia, ja lähtö on hienoa 75-tasoa. Marcus Lilius sai ajettavakseen Tritonin, joka aloitti tauon jälkeen kakkossijalla. Victor Rosleffin hevonen tulee Johan Untersteinerin tallista. Crown Wise As voitti viimeksi 75-lähdön Färjestadissa. Gustav Johanssonin Bold Request on toinen, jolla on kolme voittoa alla. Maria Törnqvistin valmennettava on voittanut myös 75-sarjan.

Amatööriohjastajien mestaruus on jaossa 75-pelin neloskohteessa. Mika Haapakankaan Valnes Lisa on loistokunnossa. Malin Viklund ajoi sen ykköseksi Uumajan karsintalähdössä. Twilight Angel tulee Ahvenanmaalta. Torgny Friberg ohjasti Barbro Carlssonin tamman karsintavoittoon Bollnäsissä. TV:stä tutun Patrik Fernlundin Gordini Brick on ehkä joukon kovakuntoisin ja noussee ykkösradalta suosikiksi.

Oppilaat ajavat mestaruudesta vitoskohteessa. Marc Elias ohjastaa oman tallin Manuel Flightilla ja on lähellä voittoa. Hanna Lähdekorpi ajoi viimeksi 4-vuotiaan Scarlet Knightin pojan ykköseksi K.G.Bertmarks Minnessä. Voitokkaat Victor Rosleffin Velten Swarovski ja Elias Sandbergin Capital Gain C.C. ovat takarivissä.

Diamantstoet on ainoa 75-lähtö, jossa ei jaeta mestaruusmitaleja. Melkko&Sorosen Happy Go Pepper on Jorma Kontion ajamana mahdollinen menestyjä.

Montératsastajat kampailevat mestaruudesta ravien ensimmäisessä lähdössä. Iina Aho lähtee matkaan Conrad Lugauerin Sebbe Ceellä eturivin uloimmalta lähtöradalta.

Suomalaisia nähdään ravien alkulähdöissä. Mika Haapakankaan Special Topsecret metsästää 100 000 kruunun ykköstä. Nopea avaaja sai ysipaikan mailin matkalle. Ville Karhulahden Heartbeat Julie ja Jouko Mäki-Jaakkolan kasvattama Highlove Tech ovat vastustajia. Melkko&Sorosen Rosa Majalis kilpailee 3-vuotiaiden tammojen lähdössä.

San Moteur fanclub on yhteistyökumppanina A-ponien Ruotsin mestaruudessa, joka ajetaan kello 15.15 Suomen aikaa. Henna Koiviston valmentama ja Emmi Innasen ohjastama Broäng Ghosakrama starttaa mestaruusjahtiin radalta kaksi.

