Toto75-ennakko, Årjäng: Elitloppet-kakkonen takaisin kilparadoille, Melkko-Sorosella kaksi menestyssaumaa

Arvidssonin ja Goopin perheiden San Moteur on aina ollut huippuhevonen. Viime kausi päättyi Jubileumspokalenin voittoon.

Tämä vuosi alkoi voitolla kotiradalla Färjestadissa. Paralympiatravetin 1,5 miljoonan kruunun ykkösen jälkeen oli vuorossa Elitloppet. Karsinasta tuli voitto ajalla 09,1a/1609m. Finaalissa Hohneck oli parempi. San Moteur oli kakkonen ja juoksi taas 09,1-ajan. Solvallan jälkeen San Moteur meni Menhammariin jatkamaan siitosorin töitä, koska tammoja oli yhä runsaasti tarjolla.

Håkan Arvidsson on käynyt ajamassa San Moteurilla kahdesti viikossa Menhammarissa. Hän on myös suunnitellut jatko-ohjelman. Åby Stora Pris elokuun puolivälissä on seuraava lähtö. Sen jälkeen kiinnostavat Ranskan kilpailut.

“Jo pikkukaverina kävin Årjängs Stora Pris-raveissa. Unelmani on ollut, että San Moteur starttaisi joskus tässä kisassa, joka on tavallaan minun Elitloppetini”, Arvidsson kertoi ATG:llä.

”Hevosella on seitsemän viikon kilpailutauko, eikä se ole samassa kunnossa kuin Elitloppetissa. Uskon kuitenkin, että San Moteur tekee hyvän suorituksen.”

San Moteur sai Årjängiin seiskaradan. Starttiraketti Click Bait lähtee kakkoselta. Alessandro Gocciadoron huippukuntoisesta tallista tulee Charmant de Zack, joka lähtee sisäradalta. Matkana on tietysti maili, ja voittaja saa 600 000 kruunua.

Team Melkko&Sorosen talli matkaa Norjan rajalle kahden hevosen kanssa. High On Pepper hakee paluuta voittokantaan hopeadivisioonassa, joka juostaan 2640 metrin matkalla 75-pelin avauskohteessa. Jorma Kontio ajaa. It’s Peppertime on heidän toinen hevosensa. Se kilpailee Klass II –sarjassa, 75-vitonen. Myös se on 2640 metrin kisa.

”High On Pepper teki oikein hyvän esityksen viimeksi. Pidempi matka sopii hevoselle hyvin. Todennäköisesti jatkamme samoilla varusteille kuin viimeksi”, Katja Melkko kertoo tallin twitter-sivuilla.

”It’s Peppertime spurttasi viimeksi kaukaa takaa oikein hyvin. Hevonen tuntuu paremmalta jokaisen startin jälkeen. Hevonen on all-round, se menee kaikki matkat.”

