Toto75-ennakko Örebro, jackpot 2,4 miljoonaa euroa: Jopp viihtyy Ruotsissa, kahdeksas voitto tähtäimessä

Jopp on menestynyt Ruotsin turneilla hienosti. Vuosi sitten tuli kolme voittoa. Uusi vierailu on tuonut jo neljä ykköstä lisää. Viimeksi Magnus A Djuse ajoi sen voittoon helmikuun alussa Solvallaserien350-karsinnassa, jonka finaali ajetaan maaliskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Djuse jatkaa kuskina myös lauantaita. Jopp on tasokkaan lähdön yksi suosikeista, se lähtee voltin kolmosradalta. Ykkösradalta kiihdyttävä Maserati Hall tulee Fredrik Wallinin tallista ja on kova vastustaja.

”Joppin kanssa kaiken pitäisi olla kunnossa. Ainut huoli on, että tallin pari hevosta on ollut kipeinä. Toivotaan, ettei tauti tartu Joppiin. Me koetetaan pitää se terveenä. Jopp on tullut paremmaksi ja paremmaksi starttien myötä. Lähtörata kolme voltista on ihan ok, uskomme hyviin mahdollisuuksiin. Viimeksi Magnuksen ja Joppin yhteistyö sujui hyvin”, Elina Pakkanen kertoi.

Kaksi Einari Vidgren Oy:n omistamaa hevosta kilpailee hopeadivisioonassa, joka on 75-kuutonen. Matti Nisosen valmentama ja Mika Forssin ajama Djokovic lähtee kolmospaikalta mailin ryhmässä. Mattias Djusen tallin Global Classified on kuutosradalla kyydissään Magnus A Djuse. Veikko Haapakankaan valmentama Crown Wise As on kova haastaja. Global Classified ja radalta 12 starttaava Adrian Kolgjinin huippuvireinen Danoa Degli Dei olivat perjantaiaamun peliprosenteissa suosikit.

Suomen Tammaderbyn viimevuotinen sankaritar Over My Shoulder tekee toisen starttinsa Ruotsissa. Se juoksee ravien alkulähdöissä Diamantstoetissa, joka on Toto4-pelin päätöskohde. Mats E Djuse ohjastaa Jonna Irrin valmennettavaa. Over My Shoulder starttaa paalulta ja voltin vitosradalta. Per Henriksenin Mose Eagle omaa kovan kapasiteetin, se lähtee takamatkalta. Adrian Kolgjinilla on monta menestyssaumaa lauantaina. Bold Face on yksi niistä.

”Over My Shoulder tuntui eka starttiin tosi hyvältä, ja olimme tosi tyytyväisiä. Tamma tuli pitkältä tauolta, Mitään vedettäviä ei ollut, avovehkeillä ajettiin. Siihen nähden, hevosen pitäisi vielä paljon parantaa. Myös kotona tuntuu siltä, että hienosti tamma on mennyt eteenpäin. Harmittaa tietysti se, että lähtörata voltissa on vitonen. Se ei ole kaikista helpoin. Tämän hevosen kohdalla mikään sijoitus ei yllätä. Mielenkiintoinen kevät on tulossa, jos tamma vain saa olla terveenä”, Jonna Irri sanoi.

Suomalaisväriä nähdään tammalähdössä, joka myös ajetaan ennen 75-kohteita. Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n omistama Kendall Sisu on kakkosradalla ja Petri Salmelan Kill Posin ysipaikalla. Onkel Investin Dajanov starttaa kolmoslähtönä ajettavassa spårtappa-lähdössä radalta 12.

