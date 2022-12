Toto75-ennakko, Örebro keskiviikkona: Eddy Westin tahdissa aloitetaan – ”kierroksen paras varma”

Örebron 75-kierros alkaa enintään 2,5 miljoonaa kruunua tienanneiden ryhmäajolla. Team Melkko&Sorosen Club Nord Elit on kilpaillut kovissa tehtävissä. Nyt sarja sopii sille hyvin, ja Jorma Kontion ajama tamma voi nousta takarivin lähtöpaikalta korkealle.

Hurjakuntoinen Eddy West on iso suosikki. Claes Sjöströmin ajama Sahara Dynamiten poika lähtee voittojahtiin ykkösradalta. Jos Eddy West voittaa, sen kauden ansiot nousevat lähes miljoonaan kruunuun.

Örebron radan lämmityshavainnoitsija ja paikallislehden toimittaja Mårten Eriksson uskoo Eddy Westin olevan kierroksen paras varma.

”Puhuin Claes Sjöströmin kanssa ennen joulua. Se keskustelu vahvisti uskoani, että Eddy West on kierroksen paras varma. Claes kertoi, että hevonen on tullut rauhallisemmaksi, kun on ajettu paljon selkäreissuja. Kun kysyin, uskaltaako hevosella jo ladata alussa, niin Claes sanoi, että se on ihan mahdollista, että puolustamme paikkaa sisäradalta. Mutta hevonen on niin kyvykäs, että se pystyy tulemaan myös johtohevosen rinnalta, jos menetämme johtopaikan, Claes jatkoi”, Eriksson kertoi ATG:n haastattelussa.

”Vitoskohteen Marion Mark voisi olla kierroksen ideavarma. Se on vihjeissä vähän aliarvostettu. Uskon, että se on alussa nopeampi kuin suosikiksi palattu Domenik Jet. Björn Goop ajaa Marion Markin keulaan, ja johtopaikka on iso etu lyhyellä matkalla”, Eriksson vihjaa.

Suomalaisväriä nähdään myös 75-kakkosessa, joka on tammalähtö. Onkel Investin Somethingroyal laukkasi viimeksi Stefan Perssonin ajamana. Nyt rattaille palaa valmentaja Björn Goop, ja Readly Expressin tytär nousee takamatkalta voittotaistoon.

Jorma Kontio on kolmantena Örebron ajajaliigassa. Magnus A Djuse on kärkipaikalla 22 voitolla, Kontio on ajanut 18 ykköstä. Vaikka Kontiolla on muutama hyvä voittosauma, niin Djuse vienee liigavoiton. Mattias Djusen valmentama Winterburn on voittanut uransa kuusi ensimmäistä kilpailua. Magnus A Djuse karauttaa Ready Cashin pojalla ykköseksi 75-nelosena ajettavassa spårtrappa-lähdössä.

Kontion yksi voittosauma starttaa 75-kolmosessa. Sybille Tinterin valmentama Filippa B.J. lähtee tammalähdössä kakkospaikalta hakemaan toista peräkkäistä voittoa. Kontio ajoi ykkösen myös Solvallassa joulukuun alussa. Filippa B.J. juoksi marraskuussa Lara Bokon voittamassa Breeders’ Crownin finaalissa.

Pia Huusarin valmentama Mary Hotshot kilpailee 75-pelin päätöskohteessa. Rikard N Skoglundin ajama tamma sai mailin ryhmään takarivin lähtöpaikan. Onneksi edessä on vetävät selät Friend Of Elves ja Reshevsky.

Örebron kierros on viides lenkki Winter Burst -sarjassa, joka huipentuu uudenvuodenaaton Axevallan multijackpotkierrokseen.

