Toto75-ennakko Örebro: Redéniltä 75-suosikkeja – Westerholmin Castor The Star kultadivisioonassa – Suomalaisomistajien 2-vuotias jahtaa suurpalkintoa

Daniel Redénin tallista kilpailee kuusi hevosta 75-kohteissa. Örjan Kihlströmin ajama Fat Rabbit tulee kahden voiton putkessa ja on yksi suosikeista 75-ykkösessä.

”Fat Rabbit meni hyvin viimeksi ja on hyvässä kunnossa. Se saattaa tapailla ravia alussa varsinkin volttilähdöissä, joten juoksurata on varmaan ihan hyvä paikka kiihdyttää”, Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Luca di Quattro starttaa Redénin tallista 75-kakkosessa, joka on Klass II. Sillä on hyvä kakkosrata. Melkko&Sorosen Valnes New Loven tehtävä on hankala lähtöradalta 11.

”Luca di Quattro on mennyt hyvin kaikissa meiltä ajetuissa starteissa. Autolähtö sopii varmaan paremmin, ja nyt ajamme jenkkikärryillä. Maanantain hiitissä se näytti hyvältä, eikä kunnossa ole vikaa”, Redén totesi.

”Valnes New Love on tehnyt kaksi hienoa esitystä meidän valmennuksesta. Nyt ikävä lähtörata laskee odotuksia”, Katja Melkko sanoi tallin kommenttisivuilla.

Redénin Joker Mearas joutuu 75-kolmosessa, joka on Klass I, lähtemään takarivistä. Voittaminen voi olla vaikeaa, mutta tilanne vähän helpottui, kun Mattias Djusen tallin voitokas Winterburn ei starttaa. Team Melkko&Sorosen It’s Peppertime kuuluu myös mahdollisiin menestyjiin, vaikka lähtörata on 8. Muscle Hillin poika on menestynyt myös 75-lähdöissä.

”Joker Mearas varmaan lähtee nyt ravia, kun on takarivin paikka. Vastus on tässä kova, ja hyvillä hevosilla on paremmat lähtöpaikat, mutta ihan lyötyinä emme lähde matkaan”, Redén sanoi.

”It’s Peppertime on näyttänyt hyvää kuntoa viime starteissa. Huono lähtörata tuo hankaluuksia, ja voittaminen on vaikeaa”, Melkko sanoi.

Ready Tonight on Redénin tallin edustaja 75-vitosessa, joka on hopeadivisioona. Se tulee neljän voiton putkessa ja hamuaa jälleen ykköstä. Timo Nurmoksen Kapten Brodde on tiukka vastustaja.

”Ready Tonight oli oikein hyvä viimeksi ja on saanut hienon lähtöpaikan. Hevonen on mennyt koko vuoden hienosti ja treenaa edelleen hyvin. Se oli pirun hyvä, kun se voitti Elitloppet-päivänä. Sitä en uskalla luvata, että se on ihan yhtä hyvässä kunnossa. Mutta kaikki vaikuttaa hyvältä”, Redén kertoi.

Faeta Zet lähtee takamatkalta Diamantstoetissa, 75-kuutonen. Claes Sjöström ajaa Redénin tallin hevosta. Melkko&Sorosen Happy Go Pepper on paalulla nelosradalla.

”Faeta Zet joutui menemään viimeksi johtavan rinnalla, mutta voitti silti. Tammaa on saanut kuukauden treenijakson ja näyttää hyvältä. Keväällä tuli Solvallassa volttilähdössä laukka, muta silloin oli vitosrata. Nyt on parempi lähtörata (3), enkä usko, että tamma laukkaa”, Redén sanoi.

”Happy Go Pepper ei tykännyt juosta viimeksi johtavan rinnalla. Ennen sitä sillä ajettiin selkäreissu radalta 12. Voltin nelosrata voi olla tammalle hankala. Treeneissä hevonen on tuntunut hyvältä”, Melkko totesi.

Örebron 75-kierros päättyy kultadivisioonaan. Indy Rock tulee Redéniltä, mutta lähtöpaikka on 7. Vielä huonompi arpatuuri kävi Melkko&Sorosen High On Pepperillä, joka lähtee kasipaikalta. High On Pepper on juossut kovissa lähdössä ja on yllätysvalmis. Jörgen Westholmin Castor The Star voitti viime lauantaina hopeafinaaliin ja kuuluu suosikkeihin, samoin Timo Nurmoksen Brother Bill.

”Indy Rock oli viimeksi tosi hyvä voittaessaan. Ruuna on mennyt treeneissä samanlaisella paineella kuin ennen viime kilpailua”, Redén totesi.

”Myös High On Pepper sai huonon lähtöradan. Kasipaikalta on vaikea saavuttaa kärkipään sijoitusta. Nyt mennään kengät jalassa”, Melkko kertoi.

Svampen Örebro ajetaan jo ennen 75-kohteita. Fredrik Wallinin valmentama Chapter One on aloittanut uransa voitolla ja kolmella kakkossijalla. Chapter Sevenin tytär maksoi vuosi sitten 160 000 kruunua Åbyn huutokaupassa, kun suomalaisostajat hankkivat sen.

Svampenin voittaja saa 550 000 kruunua. Lähtö on tasokas. Reijo Liljendahlin Ronno (Walner), Global Fearless (Boster Winner), L’Amourpourblanca (Face Time Bourbon), Melba Westwood (Quite Easy) ja Global Forecast (Trixton) ovat aloittaneet uransa hienosti.

