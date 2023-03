Toto75-ennakko, Örebro: Vincent C.D. yksi suosikeista – ”Meillä on hyvät odotukset”

Vincent C.D. aloitti tämän vuoden voitolla Vermossa. Sen jälkeen 5-vuotias Orlando Vicin poika siirtyi Huusarin Ruotsin talliin. Solvallaserienin karsinnasta tuli kakkossija. Finaalissa ori nappasi 75 000 kruunun toisen palkinnon.

Näiden starttien välissä Vincent C.D. ravasi voiton Solvallaserienin karsinnassa ja hankki finaalipaikan myös maaliskuun lopun finaaliin, jossa paras palkitaan 150 000 kruunulla.

Ennen tulevaa finaalia Vincent juoksee Klass I -sarjassa Örebrossa. Rikard N Skoglundin ajama ori lähtee 110 000 kruunun jahtiin seiskaradalta. 2609 metrin matka sopii vahvalle menijälle. Vincent C.D. tämän kauden ansiot ovat jo 222 245 kruunua eli reilut 20 000 euroa. Erik Adielssonin ajama Ahvenanmaan Jeppas Uppercut on yksi lauantain vastustajista. Lähtö on erittäin tasaisesti pelattu. Debonair Mary ja Golden Boy Sisu olivat saaneet 16 prosentin pelikanntuksen.

”Vincent on mennyt hienosti viime starteissa ja tuntuu edelleen hyvältä ennen Örebron starttia. Viimeistelin sen eilen torstaina, kaikki oli kunnossa. Meillä on hyvät odotukset myös tällä kertaa. Uskon, että hevonen taistelee paikasta kolmen parhaan joukossa. Mitään muita muutoksia emme tee varustuksiin kuin, että hevonen saa kesäkengät etukavioihin. Vincent on miellyttävä hevonen, se on rehellinen tekemään töitä”, Pia Huusari kertoi.

Diamantstoet-lähtöjä ajetaan kierroksella kaksi. Jonna Irrin valmentama Isabel B.R. starttaa yli 725 000 kruunua tienanneiden lähdössä Mika Forssin ajamana. Readly Expressin täyssisko Fabulous Pellini on selkeä suosikki 75-vitosessa ja hakee uransa 10. voittoa.

Melkko&Sorosen Bovary Face starttaa ykkösradalta toisessa Diamantstoet-lähdössä, joka 75-pelin kuutoskohde. Rikard N Skoglund ajaa hyväkuntoista Mosaique Facen tytärtä. Rick Ebbingen voitokas Bahia on kova haastaja.

”Bovary Face on mennyt eteenpäin jokaisessa startissa. Viimeksi se kiri mailin voltissa radalta 12 hyvin toiseksi. Nyt on lähtöpaikka hyvä, ja hevonen parantaa vielä, kun voimme ajaa ilman etukenkiä”, Katja Melkko kertoi tallin nettisivuilla.

Kultadivisioona ajetaan tutulla paikalla 75-pelin kolmosena. Eliittisarjojen kuumia nimiä ei viivalla nähdä, vieläkään. Åke Lindblomin Chapuy on napsinut varmasti totosijoja. Matkana on nyt 2100 metriä. Johan Svenssonin valmentama Kuyt F.Boko ja Stefan Melanderin Chestnut Hill ovat jo tällä kaudella voittaneet kultadivisioonan.

Komea 100 000 kruunun ykkönen jo ennen 75-kohteita ajettavassa volttilähdössä. Juhani Koskelan Ridgehead Quick ja Jonna Irrin Isac Journey starttaavat paalulta. Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo lähtee 40 metrin pakilta.

