Toto75-ennakko Östersund: Stjärnblomster mailin voltissa – Nurmoksella suosikkeja

Kolme Elitloppetissa kilpaillutta hevosta lähtee tavoittelemaan suurpottia. Daniel Redénin Hail Mary sijoittui Elitloppetin karsinnassa neljänneksi ja sai finaalipaikan, jossa se jäi viimeiseksi.

Timo Nurmoksen Brother Bill hankki Elitloppet-paikan Meadow Roadin lähdöstä toukokuun alkupäivinä, siinä se kävi kovan kamppailun voitosta Hail Maryn kanssa, mutta hävisi niukasti. Kumpikin juoksi ajan 09,1a/1640m. Elitloppetin karsinnassa Brother Bill jäi kuudenneksi.

Australialaishevonen Just Believe oli epäonninen Elitloppetin karsinnassa. Se laukkasi ahtaassa tilanteessa. Jessie Tubbs ja Greg Sugars saavat kokea pohjoismaista eksotiikkaa, kun matka suuntautuu pohjoiseen Jämtlandin lääniin.

Hail Mary ja Brother Bill saivat hyvät lähtöpaikat 3 ja 5. Just Believe joutuu käyttämään kaiken taitonsa, jotta juoksu onnistuu eturivin uloimmalta radalta.

”Brother Bill joutui olemaan yötä Solvallassa ennen Elitloppet-sunnuntaita, eikä viihtynyt vieraassa paikassa. Se oli hermostunut, eikä syönyt ja juonut kunnolla. Brother Bill viihtyy kotona ja tuttujen rutiinien parissa. Eläinlääkäri kävi läpi hevosen, eikä löytänyt mitään huomautettavaa. Kaikki tuntuu normaalilta ja yritämme uudelleen. Nyt se saa yöpyä kotitallissa ja lähtee reissuun aikaisin lauantaiaamulla. Uskon, että hevonen on palautunut hyvin, ja toivon, että se on yhtä hyvä kuin kauden aloitusstartissa. Keskimatka sopii Brother Billille parhaiten”, Nurmos kertoo.

Nopeat Iznogoud Am ja Click Bait saivat sisimmät lähtöpaikat. Alessandro Gocciadoro on voittanut kahtena viime vuotena Vernissage Grifillä. Always Ek on Gocciadoron hevonen tämän vuoden kisassa. Fredrik Wallinin Iceland Falls voitti Sweden Cupin karsinnan ja oli finaalissa kolmas. Se on vaarallinen vastustaja.

Diamantstoetissa, 75-nelonen, nostetaan pelin vaikeuskerrointa, kun oppilasohjastajat ovat kuskeina. Garde Hästar AB:n Bellatrix Club saa kärrylleen Ida Olssonin. International Haciendan ja Juha Saarijärven kasvattaman Cabaret Artistin kuskina on Zeb Jonasson, joka ajoi tammalla kakkossijan kauden aloituksessa. Redénin Cabaret Artistin tähtäin on Norjan 4-vuotiskisoissa. Nurmoksen tallista tulee lähdön suosikki Isabelle Cash, jota ajaa kokenut Andreas Lövdal.

”Isabelle Cash teki fantastisen juoksun kauden aloituksessa ja oli kakkonen johtavan rinnalta. Se sairasteli viime syksynä, mutta on saanut treenata talven hyvin. Tammalla on voimaa, nopeutta ja hyvä juoksupää. Nyt tuntuu, että se on mennyt vielä eteenpäin, kun sai startin alle. Lähtörata on ikävä, muta Isabelle Cash tekee hyvän juoksun”, Nurmos uskoo.

Nurmoksen De Facto on Klass II:n, 75-vitosen, suosikki. Mailin kisat vaihtuvat Östersundissa 2640 metrin lähtöön.

”De Facto jäi viime lauantaina Eskilstunassa kauaksi taakse, eikä saanut ravia ihan parhaaseen malliin kaarteissa. Kuskin mukaan hevoselle jäi voimia, kun sitä ei pystynyt täysillä ajamaan. Nyt kokeilemme heti uudelleen. Lähtöpaikka on hyvä, ja pitkä matka ei ole ongelma”, Nurmos sanoo.

Vermossa Finlandia-päivänä voittaneet Kavaleren ja Stjärnblomster nähdään kylmäveristen Sjunga Best Minnessä. Jan-Olov Perssonin kaksikko on takamatkalla mailin voltissa, joka on 75-kakkonen. Stjärnblomster oli perjantaiaamun peliprosenteissa iso suosikki. Myös valmentaja uskoo, että tamma palaa voittokantaan.

”Stjänblomsterilla on hyvät mahdollisuudet, mutta toki kaiken pitää onnistua. Näin Ramsted Balderin viimeksi, se teki hyvän juoksun, ja sitä on varottava”, Persson toteaa.

