Toto75-ennakko Östersund: Wäjerstenillä suosikit, Forssilla yllätyssauma

Pohjoisen hevoset ja samoin Norjasta saapuvat vierailijat värittävät kierrosta. Sanity oli Östersundin huippuhevonen, ja sen nimikkolähtö aloittaa kierroksen. 2640 metrin volttilähdössä kultadivisioonan hevoset saavat 60 metrin takamatkan. Hard Times on ainoa, joka on uskaltautunut pisimmälle takamatkalle.

Lähdön suosikit tulevat Bergsåkerin radan alueelta. Robert Berghin Grant Hall sekä Daniel Wäjerstenin Arras Beluga Wine ja Secret Celebration ovat menestyneet hyvin. Tomas Petterssonin Cab Frontline ja Hanna Forslinin Xanthis Coktail pistävät Sundsvallin hevosille kampoihin. Tamara Skutnabbin Emirate lähtee paalulta ykkösradalta ja hakee hyvää sijoitusta.

Daniel Wäjersten on kierroksen avainvalmentaja ja -ohjastaja. Kakkoskohteen Chitchat on aloittanut kahdella voitolla Wäjerstenin tallista, ja jättisuosikin uskotaan voittavan lähdön helposti.

Päätöskohteessa juokseva Borups Victory on toinen suursuosikki Wäjerstenin tallista. Ykkösradalta starttaava Googoo Gaagaan poika on Wäjersteniltä aloittanut voitolla ja kakkosella.

Petri Salmelan valmentama ja Pentti Pietilän omistama Power Blaster on päätöskohteen yksi mahdollisista yllättäjistä, Ulf Ohlsson ohjastaa. Mika Forss ajaa perjantaina Uumajassa ja jatkaa siitä Östersundiin. Joakim Elfvingin valmentama Conch On Inn on Forssin ainoa hevonen, joka on kolmosradalta vaarallinen.

”Conch On Inn on tallimme paras menestyssauma Östersundissa. Jos juoksu onnistuu, niin hevonen on voittotaistossa. Viimeksi hevonen tuli liian aikaisin lähtöauton taakse ja laukkasi”, Elfving kertoi ATG:n haastattelussa.

Kylmäveristen Sven O Perssons Minne on hyvätasoinen lähtö, joka on 75-pelin kuutoskohde. Norjalainen voittokone, 96 starttia ja 36 voittoa, Alma Prins lähtee 40 metrin takamatkalta. Se ajaa takaa Jan-Olov Perssonin voitokasta Kavalerenia, 42 starttia ja 17 voittoa. Tekno Jerven ja Bokli Rapp N.O. ovat kunnossa ja kovia haastajia.

Tamara Skutnabbilla on kotiradalla neljä ajotehtävää. Emiraten lisäksi Bossa Nova Baby tulee omasta valmennuksesta. Backwood’s Boogie on Petri Salmelan toinen hevonen. Se starttaa kakkospaikalta Klass I:ssä Ulf Ohlssonin ajamana ja oli kakkossuosikki peliprosenteissa perjantaina.

Björn Goop loukkasi kätensä Örebrossa torstai-iltana, kun hän kolaritilanteessa putosi kärryiltä. Goop on tulossa ajamaan Östersundiin, jossa on tuhti työpäivä. Hän ajaa päivän kaikissa 11 lähdössä. Queen Diamantstoetissa ja Shapes hopeadivisioonassa tulevat omasta tallista, muut hevoset ovat lainahevosia.

