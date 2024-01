Toto75-ennakko Axevalla: Heartbeat Julie hakee kolmatta voittoa

Suomalaisittain mielenkiintoisin lähtö ajetaan Toto75-pelin kolmoskohteena, joka on Klass I, vaikka Southwind Boko joutuu jäämään pois. Ville Karhulahden Heartbeat Julie on suosikki ja jahtaa kolmatta peräkkäistä voittoa.

Karhulahden osaomistama, valmentama ja ajama Heartbeat Julie viiletti keulasta voittoon Solvallassa tammikuun ensimmäisenä keskiviikkona. Tammalla on Axevallassa seiskarata. Heartbeat Julie on nopea, ja Karhulahti ajanee heti alussa eteenpäin.

”Heartbeat Julie on mennyt tosi hyvin viime aikoina. Treenit ovat sujuneet ihan ok, ja kunto pitää. Olen ladannut alussa muutaman kerran. Tamma avaa hyvin ja on ehkä paras keulapäästä. Myös paikka johtavan rinnalla ei ole katastrofi, vaikka juoksusta tulee silloin raskaampi. Uskon, että hevonen tekee taas hyvän juoksun. Mitään muutoksia ei tule, vedettävät silmälaput ja jenkkikärryt kuuluvat varusteisiin”, Karhulahti sanoi.

Lisää suomalaisia nähdään 75-kuutosessa. Mikko Ahon hyväkuntoinen Ready Trophy sai taas harmillisesti takarivin lähtöpaikan pronssidivisioonan mailille. Rommen kierroksella Esa Haapojan kasvatti kiersi vastaavista asemista kakkoseksi. Stefan Perssonin ajama ja Ola Samuelssonin valmentama Judge D on kakkosradalta selkeä suosikki.

Stefan Persson on Axevallan avainkuski. Oman tallin Cassius Clay D.E. on 75-vitosen suuri suosikki. Linda Perssonin valmentama Donato Hanoverin poika on ykkösradalla.

Kultadivisioona aloittaa 75-kierroksen. Siinä näkyy Pariisin huippuviikonlopun samanaikaisuus, ja avoimen luokan suuria tähtiä ei ole viivalla.

Vain Crack Shotilla ja Dats So Coolilla näkyy tulostaulussa voittoja. Tomas Malmqvistin valmentamaan 12-vuotiaaseen ranskalaisruunaan Crack Shotiin uskottiin jo viimeksi paljon, ja se on yksi suosikeista. Daniel Wäjerstenin Rome Pays Offilta on odotettu läpimurtoa. Örjan Kihlström on jenkeissä syntyneen Muscle Hillin pojan kuski.

Kultadivisioonassa juoksee kokeneita menijöitä, keski-ikä on lähes 10 vuotta. Joukon kuopus 6-vuotias Edibear tekee paluuta. Se on kilpaillut kahdesti pitkän tauon jälkeen, ja nyt voisi olla paikka iskeä. Ville Karhulahti ja Erik Adielsson kuuluvat Stefan Perssonin ajaman Edibearin kasvattajiin. Karhulahti laittoi 5Tippar-vihjeissä Edibearin varmaksi.

