Toto75-ennakko, Axevalla: Kotivoitto kultadivisioonassa ja paikka Paralympiatravetiin

Unico Brolinen viime kausi päättyi kahteen arvokkaaseen kakkossijaan. Lokakuussa se oli toinen C.L. Müllers Memorialissa Jägersrossa, Honey Mearas voitti. Marraskuun kakkonen tuli Solvallan Silverhästenistä, Timo Nurmoksen Brother Bill oli ykkönen. Unico Broline palasi radoille maaliskuussa ja voitti Färjestadissa.

”Unico on edelleen vähän pyöreässä kunnossa, eikä se ole vielä ihan huipputimmissä. Avausstartissa se meni kengillä, mutta lauantaina ajamme ilman kenkiä. Se balanssi sopii parhaiten. Meillä ei ollut Färjestadissa vedettäviä korvapalloja, mutta lauantaina on nekin. Jos rata on vähän tahmainen, niin se ei merkitse mitään. Unico menee siinäkin hyvin. Jos se tarvitsee vielä yhden lähdön tullakseen huippukuntoon, niin, no sen näemme lauantaina”, Sofia Aronsson kertoi arvoituksellisesti ATG:n haastattelussa.

”Osallistuminen Elitloppetiin on meille se iso unelma”, jatkoi Aronsson, jolla on hyvä voittosauma myös hopeadivisioonassa 75-kolmosessa. Golden Guard jahtaa kolmatta peräkkäistä ykköstä. Aronsson laittoi Golden Guardin varmaksi 5Tippar-vihjeisin.

Stall Nikkasen ja MP Silvan omistama Short In Cash on Unico Brolinen yksi vastustajista. Se palasi Björn Goopin valmennukseen oltuaan Ranskassa Tomas Malmqvistilla. Ready Cashin 9-vuotias poika lähtee Goopin ajamana vitosradalta. Tallin ennakkokommenteissa starttiin lähdetään hyvin maltillisin miettein. Tärkeintä on saada ajettua startti, ja palkintosija olisi hyvä saavutus.

Aetos Kronos on Unico Brolinen kovin vastustaja, ainakin perjantain peliprosenttien mukaan. Se palasi voittokantaan maaliskuun lopulla kultafinaalissa. Aetos Kronos sai takarivin lähtöpaikan, kuten myös Unico Broline. Norjalainen Cicero T.G. on kovaluokkainen menijä, eikä voitto yllättäisi. Iggy B.R. on toinen voitokas Norjassa syntynyt, mutta se sai eturivin uloimman paikan. Ranskalainen Hede Darling on mennyt Frode Hamren valmennuksesta hyvin Norjassa.

Mika Haapakankaan Special Chance sai 75-ykkösenä ja volttilähtönä ajettavaan Klass I:een mainion kakkosradan. Dwight Pietersin ajamalla tammalla on hyvä yllätyssauma. Suosikki Lozano di Quattro starttaa voltin ykkösradalta.

Onkel Investin Somethingroyal nähdään Diamantstoetissa, joka on 75-nelonen. Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo on 40 metrin takamatkalla 2600 metrin volttilähdössä 75-kuutosessa. Bossy Alley juoksee pronssidivisioonassa, joka 75-pelin päätöskohde.

Toto-kohteisiin tästä