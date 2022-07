Toto75-ennakko - Axevalla lauantai: Admiral As jackpot-kierroksen suosikki – ”Viimeistelyt sujuneet hyvin”

Lauantain 75-pelissä on todella tuhti jackpot peräti 2,2 miljoonaa euroa. Kierros huipentuu kultadivisioonaan, joka juostaan 2640 metrin matkalla. Reijo Liljendahlin Elitloppet-osallistuja Admiral As on yksi suosikeista. Admiral Asin edellinen voitto on maaliskuulta, mutta hevosen kyvyt tunnetaan. Vastus on sopiva, kun kaikkien kovimmat tähtäävät Hugo Åbergs Memorialiin.

”Tarkastimme Admiral Asin viime startin jälkeen, ja sillä on kaikki kunnossa. Uskon, että se on entistä parempi vähän lyhyemmällä starttivälillä. Se meni Halmstadissa kovan viimeisen kierroksen kiertelemällä vahvasti. Hevonen kilpaili viimeksi ilman obersekkiä, ja Örjan sanoi, että se toimi hyvin. Pitkä matka on meille etu, ja ilman ongelmia uskon, että olemme mukana taistelussa. Treenit ovat sujuneet hyvin. Ajoin viimeistelyssä viisi 1.30-vauhtista vetoa”, Reijo Liljendahl kertoi perjantaina.

Timo Nurmoksen Antonio Trot on mennyt erinomaisesti, ja se jaksaa matkan. Magnus A Djuse ajoi Orlando Vicin pojalla voiton viimeksi, ja valjakko on Admiral Asin kovin vastustaja. Upstate Facen läpimurtoa on odotettu. Sen aika voi olla lauantaina. Upstate Face oli keväällä mukana Paralympiatravetissa ja kesäkuussa Oslo Grand Prixissä. Kokenut Ble du Gers kiertää takarivistä korkealle. Milligan’s School on joukon ansioitunein ja voi yllättää.

Mika Forss ajaa 75-kohteissa kahta Alessandro Gocciadoron valmennettavaa, ja molemmilla on voittosauma. Amornero Roc on avauskohteessa. Hopeadivisioona ajetaan volttilähtönä, ja Amornero Roc starttaa juoksuradalta. Forss ajoi Amornerolla voiton kesäkuussa Solvallassa. Cobra juoksee kolmoskohteena ajettavassa Klass I:ssä. Myös sillä on loistopaikka, kakkosrata. Cobra on näyttänyt, että maili on sille paras matka.

Gocciadoron hevosten kuulumiset kerrottiin jälleen maanantaina Sulkysportin sivuilla. ”Amornero Rocille sopii volttilähtö hyvin. Cobra viihtyy parhaiten johtopaikalla. Kumpikin hevonen on treenannut hyvin ennen Axevallaa.”

Sunnuntai huipentuu Stochampionatet-finaaliin. Karsinnat ajettiin viime perjantaina. Oraviston Tallin Lara Boko taisteli voitosta, mutta Global Collection kiri ohi. Rihanna W.I. on toinen Nurmoksen tallin finalisti. Myös se oli karsinnan kakkonen. Finaalin voittaja palkitaan 2,4 miljoonalla kruunulla.

Perjantaina juostaan kaksi erikoislähtöä. 8 hevosta kamppailee voitosta eräajossa. Axevalla Maraton on 4140 metrin voimainkoitos. Hanna Lähdekorven Payet D.E. starttaa 40 metrin takamatkalta.

