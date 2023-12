Toto75-ennakko Axevalla sunnuntaina: Pelaajille multijackpotissa jaossa miljoonia, Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin High On Pepper metsästää suurpottia

Team Melkko&Sorosen High On Pepper on yksi kovimmista suosikeista Sylvesterloppetissa. Jorma Kontion ajama 5-vuotias Ready Cashin poika lähtee jahtaamaan 540 180 kruunun voittoa 60 metrin takamatkalta yhdessä Ferrari Sisun, Powerin ja Unico Brolinen kanssa.

Monta voitokasta menijää lähtee etukarsinoista. Star Cash, Börtas Ankare ja Smajlis ovat 2640 metrin perusmatkalla. Granit de la Roque starttaa 20 metrin takamatkalta. Ranskasta palannut Dollar Doc, Reven Dejavu, Demon ja Certainly ovat 40 metrin paalulla.

Pitkä matka ja pitkä loppusuora, ne suosivat voimaruunaa nimeltä High On Pepper. Solvallassa joulukuun alussa High On Pepper kiersi ykköseksi 80 metrin takamatkalta ja juoksi voittotuloksen 13,3/3220m. 75-pelin päätöskohteessa Axevallassa matka on puoli kilometriä lyhyempi. High On Pepper tavoittelee viidettä peräkkäistä ykköstä. Viimeksi Bollnäsissä ruuna kiersi väkevästi voittoon.

”High On Pepper oli todella hyvä myös viime startissa ja voitti helposti. Hevonen ei ollut väsynyt maalissa. High On Pepper alkoi mennä paremmin ja paremmin ruunauksen jälkeen, samalla hevonen on kehittynyt koko ajan. Voimaa sillä on aina ollut, ja nyt on tullut myös nopeutta”, Katja Melkko kertoi.

”Bollnäsin jälkeen kaikki on sujunut hyvin. Samoilla varusteilla jatketaan, avoimet päävarusteet ja tavalliset kärryt. Toivotaan, että voimme ajaa ilman hokkeja, hevonen menisi niin paremmin. High On Pepper tulee huomioida aikaisin peleissä, lähtö on sopiva, ja hevonen on tottunut tekemään raskaimmat työt itse. Vastus on kova ja minulla on iso kunnioitus esimerkiksi Poweriin. Ja täytyy huomioida, että takamatkalta voi aina tulla jotain hankaluuksia edetä.”

Jos Sylvesterloppetissa maksetaan suuri palkinto, niin myös Toto75-pelaajille on luvassa rahaa runsaasti. Jackpot on noussut lähes 5 miljoonaan euroon, ja yhdellä ainoalla täysosumalla voi voittaa jopa 8,1 miljoonaa euroa.

