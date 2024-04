Toto75-ennakko Bergsåker: Daniel-matsi luvassa, Wäjerstenin tähtihevonen vastaan Redénin kaksikko Paralympiatravetin karsinnassa

Daniel Wäjerstenin valmentama ja ajama Mellby Jinx nähtiin Suomessa viime vuonna. Se sijoittui St Michelissä neljänneksi ennätyksellään 08,7a. Mellby Jinx pääsee Bergsåkerissa matkaan mainiolta kakkosradalta. Ready Cashin 6-vuotias poika aloitti tämän kauden kolmossijalla Bjerkessä. Viime viikon keskiviikkona se voitti Solvallan kovatasoisen ryhmän ja sai kehut myös kuskiltaan Björn Goopilta.

”Mellby Jinx on hienossa vireessä ja menee varmasti eteenpäin, kun startteja on ajettu tauon jälkeen. Se on lähellä huippukuntoa, ja lähtörata on paras mahdollinen. Hevonen on nopea alussa, ja uskon, että se hakee johtopaikan, hyvä voittomahdollisuus”, Wäjersten sanoi.

Paralympiatravet/kultadivisioona on Assar Engbloms lopp. Daniel Wäjersten on voittanut kisan kahtena viime vuotena, Spickle Face 2022 ja Great Skills 2023.

Daniel Redénin tallista kilpailee kaksi hevosta Bergsåkerin karsinnassa. Örjan Kihlströmin ajama Kentucky River aloitti kautensa Rommen kultadivisioonassa kakkossijalla, Borups Victory oli selvästi parempi. Seinäjoki Racen viimevuotinen sankari Mister Hercules on Redénin toinen hevonen. Se palaa pitkältä tauolta.

”Kentucky River ravasi paremmin ja oli varmempi kuin aikaisemmin, sanoi Örjan startin jälkeen. Hevonen pystyy avaamaan paremmin, mutta tuskin niin hyvin, että onnistuu pitämään johtopaikan sisäradalta. Sen ei kuitenkaan pitäisi jäädä kauas kärjestä. Se kirii hyvin ja tuntuu, että se parantaa yhä”, Redén sanoi tallin kotisivuilla.

”Mister Hercules ei ravannut sataprosenttisesti viime vuonna. Nyt olemme testanneet uusia varusteita ja muuttaneet balanssia. Ajoin kovan hiitin tänään maanantaina, ja olin pitkästä aikaa tyytyväinen hevosen suoritukseen. Jännittävä nähdä lauantaina, miten hevonen menee. Uskon, että hevonen on valmis huippuvauhteihin. Sopivia lähtöjä ei ole ollut, mutta aloitetaan tästä.”

Castor The Star on lähdön neljäs kova. Jörgen Westholmin valmennettava voitti Gävlessä maaliskuun lopulla ja aloitti kauden tyylikkäästi Ranskan vierailun jälkeen. Mats E Djuse jatkaa Maharajahin pojan ohjaksissa.

Jan-Olov Perssonin tallista kilpailee viisi hevosta kylmäveristen DubbelCuppen-kisassa (75-4). 5-vuotias Blomsterprinsen on tallin ykköstykki. Se on voittanut neljä viimeistä lähtöään. Mats E Djuse ohjastaa hienosukuista Smedheim Solanin ja Stjärnblomsterin poikaa.

”Blomsterprinsen oli tosi hyvä viimeksi, ja hyvältä se näytti myös maanantain hiitissä. Hevosella on mahtava asenne. Tekniikan kanssa on vielä tehtävää, mutta se tulee koko ajan paremmaksi. Nelosradalta on aina pieni laukkariski. Blosterprinsenillä on paras voittosauma tallin hevosista”, Persson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Hyväkuntoiset Tekno Filur, Prinsen Of Sola, Guli Em ja Järvsö Kurt tulevat myös Perssonin tallista. Voitokkaat Hanna Forslinin Sol Storm ja Jan Ole Olsenin Basisten ovat tiukkoja haastajia.