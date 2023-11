Toto75-ennakko Bergsåker: Euroopan ja Ruotsin mestari jälleen voittojahdissa

Great Skills voitti elokuussa tammojen EM-kisan ja miljoona kruunua Solvallassa. Sen jälkeen Ready Cashin 5-vuotias tytär kävi valloittamassa tammojen Ruotsin mestaruuden ja 500 000 kruunua Åbyssä.

”Great Skills on tuntunut treeneissä ihan normaalilta. Se meni 1.18-vauhtisen hiitin Bergsåkerissa, tällaisen viimeistelyn yleensä ajamme pari viikkoa ennen starttia. Lauantain lähtö näyttää sellaiselta, etten usko kenenkään vastaavan meille, jos ajamme eteenpäin. Tamma on ollut tämän kauden starteissa todella hyvä ja suorittanut varmasti”, Daniel Wäjersten sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Pär Ländinin Axel Ruda on luotettava eliittisarjojen hevonen ja tulee myös Bergsåkerista. Great Skillsin tallikaveri Titan Yoda on kova haastaja, samoin Petri Salmelan Hector Sisu, joka on ainoa takarivin hevonen.

Iso 150 000 kruunun ykkönen maksetaan Norrlands Elitserie -tammafinaalissa, joka on 75-nelonen. Pohjois-Ruotsin menestystamma Olly Håleryd starttaa takamatkalta ja lähtee suosikkina. Ohjastaja Ove A Lindqvist luottaa omaansa. Avopuoliso Ann-Catrin Frisk on valmentaja.

”Toki kunnioitan vastustajia, mutta uskon, että voitamme jälleen. Volttistartissa tamma on toiminut aika hyvin. Toki vastus kovenee koko ajan, tässä Sayonara on kova hevonen samoin Per Linderothin tamma (Young Mistress), mutta luotan omaani”, Lindqvist sanoi haastattelussa.

Wäjersten olisi voinut ajaa Great Skillsillä myös ennen 75-kohteita ajettavan Tammaeliitin, mutta tallista löytyy siihen toinen kova menijä. Dear Friend voitti lauantaina Bjerken kultadivisioonan ja jatkaa nyt ykkösellä Bergsåkerissa. Tämän vuoden jälkeen siitostammaksi siirtyvä Dear Friend muistetaan vuoden 2021 Seinäjoki Racen voittajana.

