Toto75-ennakko, Bergsåker: Grisle Odin G.L. suosikki – ”40 metrin takamatka on aina hankala”

Magnus A Djuse nähdään Grisle Odin G.L:n kärryillä. 22-vuotiaalla Djusella on paljon pelissä vuoden viimeisenä kuukautena. Hän taistelee tosissaan Ruotsin voitokkaimman ohjastajan tittelistä. Djusen lisäksi ajajaliigan voitosta kilvoittelevat Örjan Kihlström ja kuusi viimeistä championia voittanut Ulf Ohlsson.

Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L. on tehnyt hienon kauden ja voittanut jo 9 kertaa. 6-vuotias ori starttaa 40 metrin takamatkalta. Kovakuntoiset Gorm ja Pydin ovat muut pitkän takamatkan hevoset. Magnus A Djuse on ajanut Grisle Odinille kerran aikaisemmin. Voitto tuli Bergsåkerissa tämän vuoden maaliskuun alussa.

Pekka Lillbackan Wolt lähtee 200 000 kruunun jahtiin 20 metrin paalulta. Per Linderoth ajaa Jan-Olov Perssonin valmennettavaa. Myös perusmatkalla on kovia hevosia. Ros Borken, Ängsbrage ja Kavaleren ovat vireessä ja usein mukana voittoseremonioissa.

”On tosi jännittävää päästä jälleen Grisle Odinin kärryillä, se on myönnettävä. Siitä on aikaa, kun ajoin sillä viimeksi. Silloin se tuntui tosi hyvältä, mutta hevonen on tullut sen jälkeen vielä paremmaksi ja paremmaksi. Voittaminen 40 metrin takamatkalta on aina kovan työn takana, vaikka itsellä olisi kuinka hyvä hevonen”, Djuse sanoi ATG:n haastattelussa.

Magnus A Djusella on myös toinen erinomainen menestyssauma. Hän ajaa Timo Nurmoksen Indira Splitillä Diamanstoetissa, joka 75-nelonen. 4-vuotias tamma starttaa 20 metrin takamatkalta.

”Sarjamääritys istuu Indira Splitille tosi hyvin. Sillä on vielä pieni voittosumma, kun otetaan huomioon, että se kilpaili viimeksi Breeders’ Crownin finaalissa (Lara Boko voitti). Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet Bergsåkerissa”, Djuse kertoi.

Kultadivisioona on Hilda Zonettin lähtö. Suuret tähdet puuttuvat. Esprit Sisu ja Milliondollarrhyme saivat takarivin lähtöpaikat. 2640 metrin matka tasoittaa voimasuhteita paremmilta paikoilta lähteviin.

Volttilähtönä ajettava pronssidivisioona aloittaa 75-kierroksen. Isto Kuisma matkaa Delightful Momentin kanssa Sundsvalliin. Mika Forssin ajama hyväkuntoinen ruuna sai harmittavasti takarivin lähtöpaikan. Kotiradan Daniel Wäjestenin Mellby Ironman ja Trumpie sekä Robert Berghin Laredo Boko ja Conrads Diderot ovat kovia vastustajia.

Daniel Wäjersten johtaa Bergsåkerin valmentaja- ja ohjastajaliigaa, ja muut taistelevat enää kakkossijoista. Wäjerstenin tallista kilpailee lauantaina kaikkiaan 11 hevosta.

Mika Vihelän kasvattama ja Fredrik Wallinin valmentama Mia Amore on yksi suosikeista Norrlands Elitserienin 2-vuotisfinaalissa, jonka voittaja saa 150 000 kruunua. Se ajetaan ennen 75-lähtöjä. Mia Amoren ansiot ovat 223 800 kruunua. Marko Kreivin kasvattama Pure Brienne starttaa takarivistä.

Ruotsissa alkoi kenkäpakko joulukuun alussa. Se on hyvä muistaa, kun suunnittelee pelejä.

Toto-kohteet aukeavat pelattavaksi lauantaina