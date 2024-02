Toto75-ennakko Bergsåker: High On Pepper jackpotkierroksen päälähdön suursuosikki

Jorma Kontion ajama High On Pepper teki loistokauden viime vuonna. Se kilpaili 16 kertaa ja voitti 10 lähtöä, kruunuja tuli 2,1 miljoonaa. Bergsåkerissa Ready Cashin poika tavoittelee seitsemättä peräkkäistä voittoa. Viime vuosi päättyi Axevallan Sylvester-loppetin voittoon, jonka ykkönen oli 540 180 kruunua. Tämä vuosi alkoi Bulwarks loppin voitolla Solvallassa.

Bergsåkerissa paras saa 500 000 kruunua. High On Pepper lähtee kolmosradalta 75-kolmosessa. Kontio voi miettiä monenlaisia taktiikoita, sillä ruuna osaa tulla paikasta kuin paikasta. Phoenix Photo ja Axel Ruda olivat Bollnäsin kultadivisioonan kärkipari tammikuussa. Ne ovat High On Pepperin kovimpia vastustajia.

”High On Pepperillä on kaikki ollut hyvin viime startin jälkeen. Olemme pystyneet valmistelemaan hevosta täysin suunnitelmien mukaan. High On Pepper tuntuu ihan yhtä hyvältä, mitä se on ollut jo pitkään. Se pystyy menemään yhtä hyvin hokeilla tai ilman. Katsotaan lauantaina Bergsåkerissa, millä balanssilla ajamme”, Katja Melkko kertoi.

”Axel Ruda tuntui todella hyvältä viikonlopun hiitissä, ja se tulee lentämään loppusuoralla. Lähtöpaikka on huono, ja High on Pepper kova vastus. Toivottavasti matkalla pidetään kovaa vauhtia. Uskon, että hevonen tekee hyvän suorituksen, mutta taktiset kuviot Ulf Ohlsson saa päättää. Voitto tällaisessa kisassa ja vielä kotiradalla olisi uskomattoman kova juttu”, valmentaja Pär Ländin sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Melkko&Sorosen It’s Peppertime juoksee pronssidivisioonassa, joka on 75-pelin päätöskohde. Hyviä sijoituksia napsinut High On Pepperin pikkuveli pääsee matkaan mainiolta kolmosradalta. Jorma Kontion ajama It’s Peppertime oli perjantaiaamun peliprosenteissa selvä suosikki.

”It’s Peppertime on nyt saanut kaksi lähtöä tauon jälkeen. Kunto on nousussa. Hevonen ei pysty hyödyntämään hyvää lähtöpaikkaa, mutta on kolmosrata nyt toki parempi kuin takarivi. Toivotaan, että se tekee taas hyvän juoksun, tavoitteena on finaalipaikka Solvallan kierrokselle”, Melkko sanoi.

Lisää suomalaisvalmentajan menestystä saatetaan saada 75-kuutosessa. Petri Salmelan Judge Dredd Sisu on aloittanut vuoden kahdella voitolla. Mika Forss on Bold Eaglen pojan vakiokuski. Valjakko hakee menestystä kolmosradalta, matkana on Klass I:ssä maili.

Huippuluokan kylmäveriset kisaavat jo ennen 75-kohteita Alf Jonssons loppissa. Jan-Olov Perssonilta tulee viisikko B.W.Sture, Oppgårdsdrängen, Våler Nikolai, Järvsöodin ja Holter Odin. Voitokkaat norjalaiset Stumne Fyr ja Alma Prins ovat tiukkoja haastajia.

Hannu Korven Hierro Boko voitti vuosi sitten Bergsåker Winter Trotin ison palkinnon Mika Forssin ajamana. Voittotulos oli 13,8a/2640m. Vuotta aiemmin Stefan Melanderin Milligan’s School oli ykkönen.

Toto-kohteisiin tästä