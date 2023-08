Toto75-ennakko Bergsåker, jackpot: Miljoonan kruunun kysymys, Hail Mary vai San Moteur?

Toto75-pelin päätöskohteessa Sundsvall Open Trotissa on kaksi vahvaa suosikkia Hail Mary ja San Moteur. Daniel Redénin Hail Mary kävi Elitloppetin jälkeen voittamassa Jämtlands Stora Prisin. St Michelissä Hierro Boko oli parempi, Hail Mary oli toinen ennätyksellään 08,6a. Hugo Åbergs Memorialin 1,6 miljoonan voitto tuli heinäkuun lopulla.

”Hail Mary kävi eläinlääkärin tarkastuksessa Hugo Åbergin jälkeen. Jouduimme korjailemaan vain pieniä asioita. Ajoin hevosella hiittiä maanantaina, ja sain sellaisen vastauksen kuin toivoin. Kaikki on kunnossa. Saimme hyvän lähtöpaikan, ja Hail Mary tekee kyllä hyvän juoksun”, Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.

San Moteur sijoittui Elitloppetissa kakkoseksi Hohneckin voittaessa. Sen jälkeen ori piti taukoa ja keskittyi siitosorin hommiin. San Moteur palasi takaisin heinäkuun puolivälissä ja voitti Årjängs Stora Sprinterloppin.

”San Moteur on nyt paljon enemmän valmisteltu tähän starttiin, mitä se oli viimeksi ennen Årjängia. Eliloppetin jälkeen hevonen oli saanut vain 4-5- reippaampaa treeniä. Nyt se on mennyt 9-10 hiittiä viime startin jälkeen. Ja sitä paitsi San Moteurilla on nyt lähtö alla. Ajon hiitin sunnuntaina, ja hevonen tuntui fantastisen hyvältä”, päivittäisestä valmennuksesta vastaava osaomistaja/kasvattaja Håkan Arvidsson kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Suosikkikaksikon haastajat ovat valioluokkaa. Borups Victory kuuluu Daniel Wäjerstenin kovaan 5-vuotiskatraaseen. Se otti viimeksi kakkosen Margareta Wallenius-Klebergs Pokalissa, jonka voitti Francesco Zet. Charmant de Zack valloitti viime lauantaina Rommen kultadivisioonan.

Daniel Redénin tamma Delicious voitti Sundsvall Open Trotin 2015 kilpailuennätyksellä 10,0a/2140m. Petri Puron Commander Crowe voitti vuonna 2009 Peter Ingvesin ajamana.

Kylmäveristen Ruotsin mestaruus on lauantain toinen suurkilpailu, se ajetaan 75-kolmosena. Gunnar Melanderin Månlykke A.M. on kolmen viime vuoden mestari. Melander voitti sen isällä Månprinsen A.M:llä mestaruuden viisi kertaa.

Jan-Olov Perssonilta tulee kisaan peräti kuusi hevosta. Mats E Djusen ajama Bäcklös Uriel on tallin ykkössauma. B.W.Sturen kyvyt tiedetään, ja rattailla on jälleen Örjan Kihlström. Guli Rubin, B.W.Rune, Järvsöodin ja Gott Klirr tulevat myös Perssonilta, joka on voittanut SM-tittelin 12 kertaa. Järvsöfaks on tuonut 10 kultamitalia.

AMG Stablen kasvattama ja Kim Vörlinin omistama Ringo Adore juoksee Klass II:ssa, 75-kakkosessa. Reijo Liljendahlin valmentama 4-vuotias Trixtonin poika on mennyt hienosti viime starteissaan. Ringo Adore on mahdollinen menestyjä, vaikka lähtörata on kahdeksan. Timo Nurmoksen Decathlon on kakkosradalta suosikki.

