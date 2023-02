Toto75-ennakko, Bergsåker: ”Kesäkengillä ajetaan, Hierro Boko on minun suosikkini”

Jarmo Saarela ajoi Hierro Bokon 10 000 euron voittoon Vermossa lauantaina. Valmentaja Hannu Korpi kertoi voittajahaastattelussa, että seuraava kilpailu on Bergsåkerissa.

Saarela ajaa Kuopiossa lauantaina. Hierro Bokon kärryillä nähdään Mika Forss. Valjakko lähtee ison palkinnon metsästykseen hyvältä nelospaikalta. Matka on 2640 metriä.

”Reissu sujuu niin, että menemme Vaasasta Uumajaan, jossa olemme olleet aikaisemmin eli paikat ovat tutut. Hiltusen Heidi järjesti meille yöpaikat. Lauantaiaamuna lähdemme sitten kohti Bergsåkeria. Vähän harmittaa, kun on luvattu huonoa keliä, mutta kyllä tarkoitus on ajaa Hierrolla kesäkengillä. Se on niistä niin paljon parempi kuten Vermossa nähtiin. Lähtörata on hyvä, hevonen on nopea. Ja kaikki matkat käyvät, se voitti myös neljä kilometriä. Hierro Boko on minun suosikkini lähdössä” Hannu Korpi kertoi.

Hierro Boko on tehnyt hienoja juoksuja koko talven. Nyt sen kyvyt punnitaan, sillä vastus on kova. Conrad Lugauerin valmentama Ferrari Sisu voitti Axevallan Sylvesterloppetista lähes 600 000 kruunua. Sen jälkeen ruuna kävi Vincennesissä, jossa se hylättiin. Chestnut Hill, Norjasta Saapuva Golden Dream M.E., Esprit Sisu, Pacific Face, Ultion Face ja Eddy West ovat väkevässä kunnossa.

Ferrari Sisu on lähdön suosikki. Se saapuu 1000 kilometrin päästä Malmöstä Sundsvalliin.

”Isä on kiellossa, ja minä saan ajaa. Pariisissa Ferrari Sisulta lähti kenkä, emme tiedä laukkasiko hevonen siihen, kun kenkä oli lähtenyt vai osuiko se toisella jalalla kenkään, joka irtosi. Ferrari on joskus aiemminkin laukannut loppukaarteessa. Ranskan matkan hevonen otti hyvin. Olen tutkinut lähtölistoja, ja uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Lähdössä ei ole yhtään mahdotonta hevosta, vastus on sopiva. Ferrari ei lähtenyt viimeksi Bergsåkerissa kovaa. Saamme varmaan myös tässä startissa selkäreissun. Toivottavasti matkalla pidetään vauhtia”, Marc Elias kertoi ATG:n vihjeissä.

Hierro Bokon matkakaverina on Juliet Ray, joka kilpailee ennen 75-kierrosta ajettavassa tammalähdössä. Mythical Lindyn tytär lähtee takamatkalta numerolla 12.

”Sillä on ajettu 8 millin ratsukengillä. Nyt Juliet Ray saa alumiinit alleen. Lähtörata on tavallaan ihan hyvä, tamma on rauhallisempi selkäjuoksulla. Saatamme kokeilla myös vetolappuja. Odotan pärjäämistä”, Korpi totesi.

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallista kilpailee kaksi hevosta. High On Pepper starttaa 2640m matkalla ajettavassa pronssidivisioonassa. Bluejeans N.Go On juoksee ennen 75-kohteita. Jorma Kontio ajaa kumpaakin.

Ravigaalassa Vuoden kylmäveriseksi valittu Stjärnblomster aloittaa kautensa tammalähdössä, jossa sillä on 60 metrin takamatka. Mats E Djuse ajaa Jan-Olov Perssonin valmennettavaa.

Avoimen luokan kylmäveriset kisaavat 75-kolmosessa. Jan-Olov Persson marssittaa kisaan 5 hevosta, joista hurjavireinen Bäcklös Uriel saattaa olla se kovin. Jomar Blekkan tuo Norjasta voitokkaan Alma Prinsin.

