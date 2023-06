Toto75-ennakko, Bergsåker: Suomalaisvaljakkoon luotetaan, Kinglet Bird ja Janne Korpi suosikkeina – ”hölkkää ajettiin tänään perjantaina”

Janne Korpi ohjastaa molemmissa E3-finaaleissa. Oma Kinglet Bird kuuluu suosikkeihin tammojen loppukilpailussa, joka on 75-kuutonen. Nuncion tytär starttaa sisäradalta. Premiechansenin myötä tamma tavoittelee kahden miljoonan kruunun ykköstä. Kinglet Bird on voittanut kaikki neljä kilpailuaan.

”Viimeksi Kinglet Bird oli tosi vakuuttava, olisin voinut ajaa varmaan sekunnin kovempaa. Ykkösrata on Bergsåkerissa hyvä lähtöpaikka. Tamma on nopea, ja taktiikka on selvä, lähdöstä johtopaikalle. Hevonen on kilpaillut rautakengillä, nyt kevennämme balanssia hieman. Ajamme jenkkikärryillä ja samoilla päävarusteilla kuin viimeksi. Ajoin hölkkää juuri tammalla. Kaikki tuntui olevan kunnossa. Olemme Julmyrassa, ja menemme Bergsåkeriin lauantaina”, Janne Korpi sanoi perjantaina.

Reijo Liljendahlin valmentama Eteria (Tactical Landing) on Korven hevosen rinnalla. Knickers Sisu (Southwind Frank) ja Petri Salmelan Käraste Sisu (Face Time Bourbon) ovat radoilla 3 ja 4. Alessandro Gocciadoron Esperia Font (Face Time Bourbon) on vitosradalla. Gocciadoro sai finaaliin myös Esmeralda Bazin (Maharajah).

“Eteria voitti karsinnan helposti, ja kaikki on sujunut sen jälkeen hyvin. Lähtöpaikka on sopiva. Sisäpuolella on nopea hevonen (Kinglet Bird), ja keulaan pääseminen voi olla vaikeaa. Mutta Eteria tulee paikasta kuin paikasta. Nyt testaamme ajaa ilman kenkiä, uskon, että se tuo hyvän lisän”, Liljendahl totesi.

Janne Korpi ajoi isä-Pekan valmentaman Dream Combon (EL Titan) urosten karsinnassa kolmanneksi ja finaaliin, johon tuli lähtörata 7. Gocciadoron Expo Wise As (Ready Cash) oli karsintojen nopein voittaja ja finaalin suursuosikki. Liljendahlin Epsom As (Muscle Mass) kuuluu koviin haastajiin. Oriiden/ruunienE3-finaali on 75-kolmonen.

”Dream Combo meni hyvin viimeksi, ja kunto on ok. Kun finaalissa lähtörata on seitsemän ja vastus todella kova, niin olemme tyytyväisiä palkintosijaan. Myös Dream Combo tuntui ihan normaalin hyvältä perjantain ajossa, mutta odotukset ovat maltilliset.”, Janne Korpi kertoi.

“Epsom As on hevonen, josta voi tulla yksi parhaista, mitä olen treenannut. Lisäksi se on yksilönä todella mukava. Lähtörata on hyvä, ja Epsom avaa kovaa. Gocciadorolla on hyvä hevonen, mutta huono ei ole meilläkään. Emme lähde ajamaan Sundsvalliin kakkossijasta”, Liljendahl sanoi.

”Expo Wise As tulee koko ajan vain paremmaksi ja paremmaksi. Hevonen on mennyt jokaisessa startissa askeleen eteenpäin. Se treenaa edelleen vahvasti. Tunnen oloni itsevarmaksi, kun istun Expo Wise Asin takana”, Alessandro Gocciadoro sanoi Sulkysportin ennakkojutussa.

Petri Salmelan tallista juoksee STL-finaaleissa kaksi hevosta. Quantity Of Time sai mainion kakkosradan Klass I -finaaliin. Melkko&Sorosen Go Peppergirl on tiukka haastaja. Hopeafinaali päättää V75-kierroksen. Salmelan Idomenio Sisu on kakkosradalla. Vastus on hurja Daniel Wäjerstenin Great Skillsin johdolla.

Tuomas Korvenojan valmentama Monkey Ride voitti tammojen täyden matkan E3-finaalin 1999. Markku Niemisen Rae Boko oli ykkönen 2002 ja Petri Salmelan My Love di Quattro 2009. Pekka Korvella on kaksi voittoa 2014 Arctic Model ja 2019 Mascate Match. Korvenoja Brad de Veluwe voitti oriiden/ruunien finaaliin 2011.

