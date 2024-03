Frode Hamrella on monta suosikkia Bjerkessä. Kuva: TR Bild

Ulkomaan ravit

Toto75-ennakko Bjerke: Hamrella monta suosikkia, Tjomslandin kylmäveriset tauolta

Battle of the Vikings -teemalla markkinoidaan lauantaina Toto75-kierrosta, jonka järjestäjäratana on Oslon Bjerke. Peliin tuli lähes 2,4 miljoonan euron lisäpotti, kun viime lauantain 5- ja 6-oikein tulokset menivät jackpotiin.