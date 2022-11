Toto75-ennakko, Bjerke: Hamrella suosikkeja, Lugauer ja Laradja jälleen ykkösradalta

Kymmenen 4-vuotiasta kamppailee 300 000 kruunun ykkösestä. Neljä tulee Frode Hamren tallista ja kolme Bo Westergaardilta. Norjan Derbyvoittaja Charleston Volo on ykkösradalla, Hamre itse kärryillä. Robertson, Type A ja Björn Goopin ajama Asteroid ovat Hamren muut hevoset. Asteroid voitti keväällä Finlandia-päivän 4-vuotislähdön ylivoimaisesti.

”Charleston Volo on kyllä nopea alussa, muttei pysty pitämään keulapaikkaa. Parhaimmillaan voisimme päästä johtavan taakse. Kunto on hyvä, ja uskon kärkipään sijoituksen. Voittoa ajatellen tarvitsisimme tuuria juoksunkulun suhteen. Robertson on kanuunakunnossa, mutta ei pysty ohittamaan alussa ketään. Kärkeen sijoittuminen on vaikeaa. Asteroidilla on parhaat saumat tallin hevosista. Lähtökiihdytykseen panostetaan. Voi olla, että juoksupaikka on johtavan rinnalla, silloin ei ole helppo voittaa. Kunto on tosi hyvä. Type A on arvottu niin huonolle lähtöradalle, ettei menestymismahdollisuuksia juurikaan ole”, Hamre kertoi rikstoto.no-sivujen kommenteissa.

Hamren oma suosikki Asteroid on myös pelaajien suosikki, ainakin perjantain peliprosenteissa. Westergaardin vahvin tykki lienee Tanskan Derby-voittaja Get A Wish. Tallin muut hevoset Seven Nation Army ja I.D. Exceptional saivat takarivin lähtöpaikat.

Alessandro Gocciadoron voitokas Cronos Degli Dei on mielenkiintoinen nimi. Marcus Lindgrenin valmentama Nugget Zon kilpaili UET Grand Prixin finaalissa Pariisissa, muttei menestynyt siellä.

”Nugget Zon ei ollut parhaimmillaan Pariisissa. Se oli polttanut ruutinsa jo 600-700 metriä ennen maalia. Pitkä kuljetus, yöpyminen laivalla ja kaksi yötä Pariisissa eivät olleet hevoselle hyväksi. Nyt yritämme uudelleen. Ajamme todennäköisesti Bjerkessä ilman kaikkia kenkiä”, Lindgren sanoi ATG:n vihjeissä. Valmentaja itse ohjastaa Bjerkessä.

Kultadivisioona, 75-kolmonen, ajetaan nimellä Big Noon Pokalen. Lähdössä nähdään monen tasoisia hevosia. Hamren Ble du Gers ja Yonkersin matkalta palannut Stoletheshow edustavat eliittiä. Flemming Jensenin tanskalainen Emoji on tuttu pohjoismaisista kovista lähdöistä.

Hamre on itse usein ajanut Stoletheshowta. Björn Goop nähdään Bjerkessä kevään Finlandia-kakkosen kärryillä. Goop ajoi myös Vermossa.

”Kuskinvaihdoksessa ei ole mitään dramatiikkaa, omistaja halusi Björnin ajamaan Stoletheshowta ja Asteroidia. Stoletheshow otti USA:n reissun hyvin. Se oli oikein hyvä sunnuntaina hiitissä. Kunnon pitäisi olla edelleen hyvä. Lähtörata vetää mielen matalaksi, mutta toisaalta hevonen pystyy seuraamaan muita kovassakin vauhdissa. Ja eturivissä on starttinopeita hevosia. Björn on ajanut Stoletheshowta monta kertaa ja tuntee myös vastustajat. Stoletheshow on meidän paras sauma tässä lähdössä”, Hamre totesi.

”Ble du Gers jäi viimeksi Jägersrossa takajoukkoihin, eikä innostunut sieltä kirimään. Se tarvitsee juoksun kärkiporukassa, niin taistelumieli säilyy paremmin. Dream Builderin lähtöpaikka on huono, ja rahasija on hyvä tavoite”, Hamre jatkoi.

Gocciadoron tallista tulee Zorro Wind, joka voittosummansa puolesta mahtuisi hopeadivisioonaan. Samoin Conrad Lugauerin Laradja Vrijthout, joka starttaa viidennen kerran peräkkäin radalta yksi. Se on yllätysvalmis. Johan Untersteinerin Adde S.H. ja Adrian Kolgjinin Ultion Face riittävät korkealle. Ultion Face hylättiin viimeksi kolmossijalta Müllers Memorialissa.

”Laradja Vrijthout on todellinen tuuriukko, viides kerta ykkösrata. Viimekertaista laukkaa en osaa selittää. Edellisessä startissa se lähti matkaan ilman mitään ongelmia. Viimeksi se ehkä oli vain liian innokas. Yritetään ajaa auton taakse niin, että hevonen ei kuumene. Lähtö on nyt erittäin kovatasoinen, mutta kyllä meilläkin on mahdollisuuksia”, Conrad Lugauer kertoi.

Hanna Lähdekorven Wish Me Magicilla on sopiva tehtävä 75-vitosessa. Mailin matka sopii, ja lähtörata on mainio nelonen. Wish Me Magic on tehnyt erinomaisen kauden, ja miljoonan kruunun voittosumma lähestyy.

Tammojen 4-vuotislähdössä paras palkitaan 150 000 kruunulla. Lähtö ajetaan 75-pelin avauskohteena. Norjan ikäluokan kärkitammoihin kuuluva Thai Brooklyn sai lähtöradan 11. Hamren tallista tulee kovakuntoinen A Perfect Dutchess, Jeppe Juelilta Tanskasta Global Yankee ja Fredrik Wallin vie Bjerkeen huippuvireisen Global Collectonin.

