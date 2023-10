Toto75-ennakko Boden: Suursuosikin haastajat tulevat Suomesta

Susanne Frangin valmentama Luv You Schermer lähtee kohti Bodenia Tukholman lähistöltä, matkaa tulee 900 kilometriä. Love Youn 5-vuotias poika on mennyt erinomaisesti Frangin valmennuksessa, 4 kilpailua ja totosijat 3-0-1. Viimeksi Luv You Schermer teki komean suorituksen Eskilstunassa. Magnus A Djuse ajaa tyttöystävänsä valmentamaa hevosta.

”Viimeksi Luv You Schermer oli hieman liian innokas, kun se pääsi keulaan. Ajoimme silloin kokolapuilla, mutta Bodenissa emme aja niillä. Ilman kenkiä hevonen meni hyvin Eskilstunassa, ja sillä balanssilla jatketaan. Luv You Schermer pystyy avaamaan hyvin, ja olen tyytyväinen lähtöpaikkaan. Meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä, muuten emme lähtisi kauas Bodeniin”, Magnus A Djuse sanoi ATG Liven haastattelussa keskiviikkona.

Voitokkaat Kari Alapekkalan B.Sacamano ja Tapio Kalajan A Kind Of Magic sekä Petri Salmelan kovavireinen kolmikko, Lapland Iceman, Juan Sisu ja Djang Limit ovat Luv You Schermerin haastajia 75-päätöksessä.

”B.Sacamano on hienossa kunnossa. Jos lähtöpaikka (rata 12) olisi ollut parempi, niin olisin ollut tosi toiveikas, ainakin sijoituksesta ihan kärjen tuntumassa. Meillä on ajettu kaikki startit johtopaikalta. En ihan tarkkaan osaa sanoa, miten hevonen tulee takaa. Mutta ainakin siitä on sanottu, että se on vahva. Juoksunkulku ja tuuri ratkaisevat, mihin asti nousemme. Uskon, että hevosella voi ajaa pitkän kirin. Varusteisiin ei tule muutoksia. Jatkamme tavallisilla kärryillä, kengät jalassa ja kokolapuilla”, Alapekkala kertoi.

Myös Kalajan A Kind Of Magic on Alapekkalalle tuttu, hän on ajanut valtaosan tämän vuoden starteista.

”A Kind Of Magic on nousukunnossa. Se jäi viimeksi Bodenissa kiinni johtavan taakse. Uskon, että olisimme voittaneet sen startin, jos tilaa olisi tullut. Se oli parhaan tuntuinen, mitä olen ajanut tauon jälkeen. Toki lähtöpaikka (rata 8) on silläkin huono.”

”Harmittaa kovasti, kun A Kind Of Magic jäi viimeksi pussiin. Lähtöpaikka on ulkona, mutta annan Henrik Svenssonille ohjeet, että ajaa eteenpäin. Hevonen sairasteli keväällä, mutta nyt se on ollut pitkään kunnossa ja on energinen. Olen ihan toiveikas, jos juoksu onnistuu. Ruotsalaiset ovat yrittäneet ostaa tätä hevosta, mutta en ole sitä myymässä”, Kalaja totesi.

Scandal Plays Minne on kultadivisioona. Siinä nähdään ohjastaja Suomesta. Tuukka Varis ajaa From The Minella, vastassa Salmelan Hector Sisu ja Henry Flyer Sisu sekä Wäjerstenin kovat Rome Pays Off ja Global Badman. Mutta suosikiksi nousee hienokuntoinen Axel Ruda, joka Ulf Ohlssonin ajamana voi saada keulat seiskaradalta.

Petri Salmelan tallista kilpailee kotiradalla lauantaina yhteensä 11 hevosta. Hienosti uransa aloittanut Jamie Sisu kilpailee 75-kakkosessa, joka on Klass II -sarja. Ulf Ohlssonin ajama Nuncion poika lähtee vitosradalta ja on yksi suosikeista. Salmela laittaa Jamie Sisun varmaksi 5Tippar-vihjeissä.

