Toto75-ennakko Bollnäs: High On Pepper suosikki takarivistäkin

Team Melkko&Sorosen High On Pepper lähtee lauantaina takarivistä kultadivisioonaan, joka on 75-vitonen. Jorma Kontion ajama 5-vuotias Ready Cashin poika on tehnyt loistokauden, ja ruuna saapuu Bollnäsiin kolmen voiton putkessa. Xanthis Coktail on uusi haastaja. Daniel Wäjerstenin Rome Pays Off ja Global Adventure ovat kovia vastustajia samoin Eskilstunassa kultadivisioonan voittanut Dark Roadster.

”High On Pepper on ollut ylivoimainen voittostarteissa, vaikka vastus on ollut kova. Ruuna tuntuu kotona yhtä hyvältä kuin ennen viime startteja. Lähtörata on ikävä, hevonen on oppinut lähtemään paremmin. Jos matkalla on vähän tuuria, niin uskomme hevosen ehtivän voittotaistoon. Viimeksi hevosella oli hokit takakengissä. Katsotaan, millaiselta rata näyttää lauantaina”, Katja Melkko sanoi tallin vihjesivuilla.

Kylmäveristen divisioonafinaalissa, 75-nelonen, kotiradan Månlykke A.M. hakee voittoa 40 metrin takamatkalta. Se ravasi kauden avausvoittonsa joulukuun alussa Bergsåkerissa. Turun PM-kisan kakkonen Stumne Fyr on myös takamatkalla. Paalulta lähtevä Eld Tekno voitti viimeksi Dubbelcupenin finaalin ja voi johtaa pitkään. Jan-Olov Persson uskoo Oppgårdsdrängenin nousevan sijoille 3-4.

Mailin matkalla ajettava Klass I aloittaa 75-kierroksen. Jan-Olov Perssonin tallissa on vain yksi startti-ikäinen lämminverinen Zätamustangen. Se on avauskohteen suuri suosikki ja lähtee matkaan ykkösradalta

”Zätamustangenilla on kaikki kunnossa, ja toivon, että se pystyy pitämään sisäradalta johtopaikan. Jos keulaan päästään, niin mahdollisuudet ovat hyvät”, Persson kertoi Kanal75:lla.

Hopeadivisioona on 75-pelin päätöskohde. Timo Loulan ja Mertsi Grönstrandin Orlando starttaa radalta kuusi Oskar Kylin-Blomin ajamana. Jörgen Westholmin tallista voitolla aloittanut Garth Vader on yksi suosikeista, samoin L.A.Boko ja 4-vuotias Kayla Westwood.

Nina Pettersson-Perklénin tallista kilpailee kolme hevosta. The Greek Sox ja Bold Lane juoksevat ennen 75-kohteita ja montéssa kisaava Dame Lane ravien päätöslähdössä.

