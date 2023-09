Toto75-ennakko Bollnäs: Sourire Frö ensimmäistä kertaa kultadivisioonassa

Sourire Frö on kuulunut ikäluokkansa parhaimmistoon. Suuret voitot puuttuvat, kun ikäluokka on todella kova. Sourire Frö voitti Sprintermästaren-kisan karsinnan ja sijoittui toiseksi Breeders’ Crownin finaalissa, edellä oli Francesco Zet.

”Sourire on ollut fantastisen hyvä. Ainoa pummi tuli Derbykarsinnassa, silloin hevonen ei ollut terve. Kun samassa ikäluokassa on ehkä maailman paras hevonen Francesco Zet, niin kilpailu on kovaa”, Ulrika Wällstedt sanoi Kanal75:n haastattelussa.

”Sourire aloitti tämän kauden hienolla voitolla, mutta sai sen jälkeen kaviohalkeaman, ja toivomamme Sweden Cup ja erityisesti Margareta Wallenius-Klebergs Pokal jäivät ajamatta. Jälkimmäiseen pisteet eivät riittäneet. Otimme rauhallisesti ja annoimme hevosen palautua ja tervehtyä.”

”Bollnäsin ykkösrataan olen todella tyytyväinen. Sourire on starttinopea ja on ottanut Bollnäsissa ykkösradalta johtopaikan aikaisemminkin. Magnus (A Djuse) varmaan yrittää keulaan ja todennäköisesti ajaa siitä, jos sen saa. Kyllä meillä on lauantaina ihan hyvät mahdollisuudet pärjätä.”

Starttiraketti Click Bait joutuu lähtemään kasiradalta. Kokenut Milliondollarrhyme on kolmosradalla, ja Erik Adielsson varmasti lataa myös alussa. Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx meni Mikkelissä 08,7-tuloksen ja pystyy korkealle. Kymppipaikalta lähtevä Axel Ruda on kovassa vireessä, ja juoksun onnistuessa vaarallinen.

Timo Nurmoksen talli on hurjassa iskussa. Nurmos-Djuse kaksikko on tällä viikolla kahminut voittoja Eskilstunassa, Solvallassa ja Gävlessä. Keep Gamble on 75-vitosessa suuri suosikki. Magnus A Djuse ohjastaa. Team Melkko&Sorosen It’s Peppertime on kakkosradalta vaarallinen vastustaja. Jorma Kontio ajaa. Onkel Investin Gatling on seiskaradalla.

”Keep Gamble laukkasi valitettavasti Derbykarsinnassa, kun se yritti pitää sisäradalta johtopaikkaa. Sitä ennen se voitti vakuuttavasti 75-lähdön 11,5-ajalla. Treeneissä on kaikki mennyt normaalisti, ja hevonen on kehittynyt tosi paljon tänä vuonna. Keep Gamble tekee jälleen hyvän suorituksen, ja se pitää huomioida ajoissa”, Nurmos sanoi.

Diamantstoetissa, 75-kuutonen, Nurmoksen Isabelle Cash ja Ivanka Amok ovat suosikkeja. Ville Karhulahden Heartbeat Julie on kakkosradalla, ja kuskina nähdään nyt Ulf Ohlsson.

Nurmoksella on kaikkiaan kuusi hevosta 75-kohteissa. Avauskohteen Amalencius B.B. ja kakkoskohteen Perfect Harmony kuuluvat pikkuyllättäjiin. Päätöskohteessa Nurmoksen Mellby Imperial jahtaa toista peräkkäistä voittoa.

Bollnäsin iltapäivä alkaa mielenkiintoisella 3-vuotislähdöllä. Team Melkko&Sorosen valmentama ja Jorma Kontion ajama Klingon King (Nuncio) ja Fredrik Wallinin Teivon Tammakriteriumin finalisti Lady Cheri (Crazed) ovat suomalaisomistajien hevoset. Timo Nurmoksen Fame And Glory (Tactical Landing) on ykkösradalta suuri suosikki. Calgary Gamesin pikkuveli on aloittanut uransa kolmella voitolla.

