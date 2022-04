Toto75-ennakko: Brother Bill haastaa Önas Princen Örebrossa

Brother Billillä oli ykkösrata Solvallassa, eikä sillä ollut aikomustakaan lähteä ravilla. Örebron mailille, Håkan Lillis Olssons loppiin, Timo Nurmoksen valmennettava pääsee kolmospaikalta. Nurmokselle hevosen käytös tuli yllätyksenä, ja nyt asioita tehdään vähän toisin. Nurmos kehui, että hevonen on treenannut todella hyvin.

Starttiraketti Önas Prince lähtee Jorma Kontion ajaman Brother Billin ulkopuolelta. Alessandro Gocciadoron Bubble Effe ja Frode Hamren uusi jenkki Beads saivat eturivin uloimmat lähtöradat. Varsinkin Beads on hevonen, josta Hamre odottaa paljon. Voittaja sa paikan Paralympiatravetin finaaliin.

André Eklundin valmennustalli on seilannut myötätuulessa. Voittoprosentti on tänä vuonna 25. Eklundilla on kolme hevosta Örebron kierroksella. ”Olen tosi tyytyväinen hevosten viime esityksiin. Kolmikko on vahvassa kunnossa”, Eklund sanoi ATG:n haastattelussa.

X.Tour on Eklundhin ensimmäinen hevonen. Se starttaa avauskohteessa suljetulta lähtöpaikalta. ”X.Tour oli tosi hyvä viimeksi. Vaikka sarjat ovat nousseet, uskon kovasti hevoseen.”

Neloskohteena ajettavassa Diamantstoetissa Eklundhilla on kaksi hevosta. ”Iris Sisu on tehnyt kaikki oikein viime starteissa ja ottanut kaksi voittoa. Tästä hevosesta on isot odotukset. Jos startti nelosradalta onnistuu, niin uskon menestykseen. Minnucci Zon lähtee takamatkalta. Se jäi viimeksi väsyvän taakse pussiin, ja voimia jäi käyttämättä. Jos takamatkalta on vähän tuuria, niin pärjäämme.” Eklundhin tallin hevosten yksi vastustajista on Roni Paldanin Solar Wind, joka starttaa takamatkalta.

Lauantain kierros päättyy Orebro Int’l Stayerlähtöön, voittaja palkitaan 400 000 kruunulla. Moni Viking starttaa 40 metrin takamatkalta, samoin Selected News, Electrical Storm ja Pinto Bob. Jorma Kontio ohjastaa voitokasta norjalaista Oracle Tileä. Erik Adielsson on toisen norjalaisen Falcon Eyen kärryillä. Björn Goop uskoo Moni Vikingin nousevan takamatkalta kärkitaistoon. Kolmoskohteen Sister Sledge ja kuutoskohteen Önas Prince ovat Goopin varmat Björnkollen-vihjeissä.

