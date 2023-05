Toto75-ennakko, Elitloppet-lauantai: Harper Hanoverin huippulähtö päätöskohde - Kentucky River, High On Pepper, Global Beware vai joku muu

Imperatur Am saapuu Harperiin Norjasta. Se ja Boli You S.M. ovat paalukarsinan kaksi hevosta. Magnus Teien Gundersenin ajama Imperatur Am on kilpaillut 12 kertaa ja voittanut 9 lähtöä.

”Harmi, että paalulla on vähän hevosia, se tekee takamatkan hevosten tehtävän helpommaksi. Imperaturilla on huippuluokka, ja olemme todella tyytyväisiä hevosen otteisiin valmennuksessa. On todella jännittävää nähdä, miten Imperatur riittää tässä seurassa”, valmentaja Geir Vegard Gundersen sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Katja Melkon ja Janne Sorosen High On Pepper tulee kisaan huippukunnossa. Se on startannut tänä vuonna viisi kertaa, joista voittaja on tullut neljä. Viimeksi tuli kauden ainoa tappio, mutta ruuna oli laukan jälkeen tosi hyvä.

”High On Pepper oli viimeksi ihan liian latautunut, ja laukka tuli lähtösuoralla. Hevonen teki uskomattoman kovan nousun ja otti kolmossijan. High On Pepper ei ollut väsynyt maalissa, ja kotona se tuntuu edelleen hienolta”, Katja Melkko kertoi tallin kotisivuilla.

Tapio Perttusen valmentama ja ajama Global Beware on mennyt loistavasti Suomessa, tällä kaudella yhdeksän kilpailua ja seitsemän voittoa. Mihin hevonen riittää Solvallan kivikovassa lähdössä, on arvoitus.

”Global Badware on tehnyt kanuunajuoksuja ja voittanut helposti. Uskon, että se menee kovempaa Solvallassa mitä Suomessa. Ajamme mahdollisesti ilman kaikkia kenkiä, sen uskon parantavan vielä mahdollisuuksia. Hevonen juoksi aikanaan Ruotsin Derbykarsinnoissa ilman kaikkia kenkiä ja oli hyvä. Harper Hanover -lähtö on kokonaisuudessaan uskomattomaa hieno. Jos saamme hyvän juoksun, voimme olla ihan kärjen tuntumassa”, Perttunen totesi.

Per Nordströmin Kentucky River juoksi 4-vuotiaana yli miljoona kruunua. Se oli perjantain aamupäivän peliprosenteissa lähdön suosikki. Father Patrickin poika näytti viimeksi, että pitkä matka sujuu.

”Kentucky River on treenannut koko talven hyvin. Viime juoksu vakuutti myös minut, hevonen teki kolme spurttia lähdön aikana ja voitti. Lähtörataa ei voi moittia. Saimme 20 metrin takamatkalla juoksuradan, mikä on paras paikka, kun paalulla on vähän hevosia. Meillä on hyvät mahdollisuudet”, Nordström sanoi.

Björn Goopin Moni Viking ja Santtu Raitalan ajama Aetos Kronos ovat 40 metrin takamatkan kovimmat nimet. Koko seitsikko on erittäin rutinoitunut ja varottava, jos matkavauhti on reipasta.

Jörgen Westholmin valmentama Castor The Star on kierroksen pelipankki. Se starttaa 75-vitosessa. Mats E Djusen ajama Castor The Star teki viimeksi hurjan juoksun ja hävisi vain Francesco Zetille. Peliprosentit pyörivät 70 molemmin puolin, mutta Castor The Star on prosenttiensa arvoinen.

