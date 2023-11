Toto75-ennakko Eskilstuna: Breeders’ Crown-finaalit tähdittävät, suomalaisvalmentajilla voittosaumoja

Timo Nurmoksen Kriteriumvoittaja Fame And Glory (Tactical Landing) starttaa vitosradalta 3-vuotiaiden oriiden/ruunien finaalissa, joka ajetaan 75-pelin kakkoskohteena. Calgary Gamesin pikkuveli kärsi uransa ensimmäisen tappion BC-välierässä, kun finaalissa kolmosradalta lähtevä Boscha Diablo (Traders) oli ensin maalissa.

”Fame And Glory ei ollut ihan terve viimeksi, vaikka oli kakkonen maalissa. Hevonen puhalsi lähdön jälkeen normaalia enemmän, ja palautuminen kesti pitkään. Eläinlääkäri tutki hevonen, ja kurkussa oli turvotusta. Se ei ollut mitään sellaista, jonka olisi voinut huomata ennen lähtöä, mutta huippusuoritukseen hevonen ei pystynyt. Muutaman päivän hevonen sai olla levossa, ja eläinlääkäri tutki hevosen uudelleen, ja sanoi, että voisimme ajaa kevyen hiitin. Se sujui hyvin, ja Fame And Glory oli iloinen ja pirteä. Tietysti seuraamme hevosta koko viikon ja starttaamme vain, kun kaikki on kunnossa. Hevonen menee ilman kenkiä kuten Kriteriumissa, jos rata on hyvä. Viimeksi oli kengät jalassa”, Timo Nurmos kertoi.

Nelivuotiaiden tammojen finaalissa, 75-nelonen, on runsaasti suomalaisväriä. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Cabaret Artist (Propulsion) ja Lilium Oy:n ja kumppaneiden omistama Joy Sisu (Brillantissime) saavat vastaansa Aurelia Expressin (Readly Express), Jennifer Sisun (Propulsion) ja Bonneville W.I:n (SJ’s Caviar) Nurmoksen tallista.

Daniel Redén on toiveikas Cabaret Artistin osalta: ”Tamma on mennyt paljon eteenpäin, kun olemme päässeet ajamaan ilman kenkiä. Ennen välierää takana oli kahden kuukauden valmennusjakso. Hevonen teki hienon juoksun ja menee varmasti eteenpäin. Maanantaina ajoimme terävämmän viimeistelyn, ja on jännittävä nähdä, miten se juoksee lauantaina. Nyt vielä vältämme pitkän kuljetuksen, joka sillä oli Norjan finaaliin.”

Nurmoksen Oaks-sankaritar Adriatica (Bold Eagle) lähtee jahtaamaan voittoa 3-vuotiaiden tammojen finaalissa, joka on 75-kuutonen. Petri Salmelalta mukana on Käraste Sisu (Face Time Bourbon). Paul Hagoortin Ester Degli Dei (Maharajah) kuuluu suosikkeihin.

”Adriatica oli todella hyvä karsinnassa ja voitti voimia jäljellä ja korvat kiinni. Tamma näytti, että se oli ottanut oikealla tavalla kovan Oaks-startin. Kaikki vaikuttaa normaalilta treeneissä. Meillä on finaalissa hyvä lähtörata, hevonen on nopea ja olen optimistinen”, Nurmos kertoi.

”Ester Degli Dei käyttäytyy joka tilanteessa kuin ammattilainen. Se on yksi parhaista hevosista, joita olen treenannut. Olin tosi tyytyväinen tamman esitykseen välierässä, ja sen jälkeen treenit ovat sujuneet hyvin. Hevonen on nopea startista, mutta Eskilstunan ykkösrata ei ole ihan optimaalinen lähteä. Minulla on hyvä hevonen, ja toivon ja uskon, että taistelemme voitosta”, Paul Hagoort sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Team Melkko&Soronen on pääosissa 4-vuotiaiden urospuolisten finaalissa, joka ajetaan 75-pelin päätöskohteena. Staro Mack Crowe (Bold Eagle) ja It’s Peppertime (Muscle Hill) metsästävät suurpottia. Rikard N Skoglundin ohjastama Staro Mack Crowe oli vakuuttava karsinnassa ja lähtee hakemaan voittoa kakkosradalta. Jorma Kontion ajama It’s Peppertime kiri väkevästi kakkoseksi välierässä. Katja Melkko on laittanut vain oman tallin hevoset 5Tippar-vihjeisiin

”Staro Mack Crowe on tehnyt hienoja suorituksia koko kauden. Viimeksi se voitti johtavan rinnalta ja voimia jäi, eikä korvapalloja tarvinnut vetää. Hevonen tuntuu edelleen hienolta välierän jälkeen. Olemme suunnitelleet ajaa ilman takakenkiä. Lauantaina laitamme jenkkikärryt jälleen. Jos matkalla on vähän tuuria, niin hevonen pystyy olemaan voittotaistossa”, Katja Melkko kertoo tallin sivuilla.

”It’s Peppertime teki välierässä uransa parhaan juoksun. Se tuntuu edelleen kotona tosi hyvältä ja on yksi niistä, joka voi nousta voittotaistoon. Toivotaan, että rataolosuhteet antavat mahdollisuuden ajaa ilman kenkiä.”

