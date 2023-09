Toto75-ennakko Eskilstuna: Rummuttaako Ringo ykköseksi ja tuo voiton suomalaisjoukkueelle?

Ulf Ohlsson jatkaa Reijo Liljendahlin valmennettavan kuskina. Ringo Adore kilpaili 3-vuotiaana vain 3 kertaa ja voitti yhden startin. Tämä kausi alkoi laukkastartilla Solvallassa kesäkuun puolivälissä. Sen jälkeen tuli kaksi voittoa. Viimeksi Trixtonin poika kilpaili Bergsåkerin 75-lähdössä, jossa se oli johtavan rinnalta vahva neljäs.

”Tämän vuoden kovat kilpailut ovat vieneet Ringo Adorea eteenpäin, ja on selvää, että uskon siihen lauantaina paljon. Hevonen on mennyt koko ajan kovia aikoja, ja Rommessa toissa kerralla se oli pirun hyvä Jörgen Westholmin hevosta (Derbyfinalisti Working Class Hero) vastaan. Ringolla on vielä pieni voittosumma sen luokkaan nähden. Saimme hyvän paikan, ja hevonen on aika nopea startista. Mutta Ohlsson saa miettiä taktiikan”, Liljendahl sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Onkel Investin Dajanov on yksi Ringo Adoren vastustajista. Se sai takarivin paikan. Päivi Laakkonen-Mäkihongolla riittää jännitettävää, kun Ruffian ja Yohan Hills kilpailevat myös 75-kohteissa.

Team Melkko&Sorosen It’s Peppertime on yksi suosikeista 75-kakkosessa. Jorma Kontion ajama Muscle Hillin poika joutuu lähtemään spårtrappa-lähdössä radalta 15. Sillä on kilpailun suurin voittosumma. Ruffian starttaa ykköspaikalta.

”It’s Peppertime kompuroi viime lauantaina laukalle. Hevonen tuntui kuitenkin sen jälkeen hyvältä ja saa kilpailla heti uudelleen. Nyt on tulossa erilainen juoksun, kun lähtörata on 15, mutta paikka oli tiedossa jo etukäteen. Nyt uskomme, että hevonen menee ravia. Kiertämään pitää lähteä ajoissa, mutta toivotaan vähän tuuria matkalla, niin saamme varmasti hyvän sijoituksen”, Katja Melkko kertoi tallin 75-kommenttisivulla.

Kultadivisioona ei kuulu 75-pelin kohdelähtöihin. Team Melkko&Sorosen MAS Capacity lähtee jahtaamaan 150 000 kruunun palkintoa ykkösradalta Jorma Kontion ajamana 2640 metrin kultadivisioonassa. Daniel Redénin Admiral As voitti elokuun puolivälissä Åby Stora Pris -stayerlähdön ja on Eskilstunan kisan suosikki. Timo Nurmoksen tallista starttaa Brother Bill.

