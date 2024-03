Toto75-ennakko Färjestad: 5-vuotiaat pitkäperjantain klassikkolähdöissä, A Fair Day suosikki

Avoimessa 5-vuotislähdössä (75-6), Hertigen av Värmland Prins Carl Philips Jubileumspokal, on vain seitsemän osallistujaa, mutta tasoa riittää. Elisabeth Almhedenin valmentama ja Oscar Ginmanin ajama A Fair Day päätti 4-vuotiskauden viiteen voittoon, päätöskisassa tuli ykkönen Breeders’ Crownissa. Dancer Brodde voitti 3-vuotiaana Breeders’ Crownin ja 4-vuotiaana Kungapokalenin. Se on joukon raharuhtinas 3,8 miljoonan kruunun tienestein. Alessandro Gocciadoron Diamond Truppon edellinen kilpailu on Vincennesin Criterium Continental jouluaattona. Osallistujista vain Thereisnolimit on kilpaillut tällä kaudella, muut tulevat tauolta.

”A Fair Day sai kuukauden loman finaalivoiton jälkeen ennen kuin aloitimme intervallit. Olemme ajaneet yhden ratahiitin, ja testasimme myös autolähetystä. Sen hevonen suoritti upeasti. Oscar oli myös tyytyväinen hiittiin. Lähtörata on hyvä, hevonen on nopea. Jos keulaan päästään, siitä ajetaan. Uskoa, että meillä on heti hyvät mahdollisuudet. Jatkossa en sulje ovia edes kilpailemiselle Elitloppetissa”, Almheden sanoi Travrondenissa.

”Testasin A Fair Dayta hiitissä auton takaa, ja ajoin samalla reippaammin. Hevonen meni helposti voimia jäljellä 1.13/2100. Tämä hevonen on syntynyt juoksemaan kovaa. Färjestadissa vaaditaan varmaan 1.10-tulos tai ehkä vähän alle, jotta voitetaan. Lataan alussa, mutta en tiedä, miten nopea on Italiasta tuleva Diamant Truppo. Elitloppet on kutsukilpailu, siihen kutsuun me emme voi vaikuttaa. Alustavan suunnitelman mukaan ajamme Mantorpissa 15. huhtikuuta Kjell P Dahlström Minne -kisan”, ohjastaja Oscar Ginman sanoi Kalan75:lla.

”Diamond Truppo sai ottaa hetken aikaa rauhallisesti kovan kauden jälkeen. Tauon jälkeen hevonen on treenannut hyvin ja meni ratahiitissä Milanossa pari viikkoa sitten 1.12/1600 raskaat kengät jalassa. Nyt ajamme ilman kenkiä. Lähtörata on hyvä, ja hevonen on tosi nopea”, Alessandro Gocciadoro sanoi Sulkysportin vihjejutussa.

Folke Hjalmarssons Minneslopp on 5-vuotiaiden tammojen suurkilpailu (75-3). Stefan Melanderin Decision Maker on tehnyt hurjaa tulosta viime aikoina. Jörgen Westholmin Queen Belinan voittosumma lähestyy 5 miljoonaa kruunua. Gocciadoron Delicious Gar kilpaili viime syksynä Pohjoismaissa. Se voitti tammojen Axel Jensen -lähdön Bjerkessä. Juha Saarijärven ja Tapani Raunion kasvattama Cabaret Artist voitti syyskuussa Norjan Tammaderbyn ja palaa nyt tauolta. Örjan Kihlström ajaa Daniel Redénin valmentamaa Propulsionin tytärtä.

”Cabaret Artist kehittyi viime syksynä, siihen varmasti auttoi myös, kun pystyimme ajamaan ilman kenkiä. Nyt on takana hyvä treenitalvi, ja onneksi tamma sai hyvän lähtöradan tähän avausstarttiin. Hevonen saa seurata kärkeä ja spurtata lopussa. Uskon, että myös tästä kaudesta tulee hyvä, tuntuu kuin hevonen olisi kasvanut ja saanut lisää itseluottamusta. All-in -ajatuksella mennään heti, ilman kenkiä ja jenkkikärryt”, Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.

”Delicious Gar sai rauhallisemman ajanjakson viime kauden päätösstartin jälkeen. Se meni talvitauolle hyvässä kunnossa. Tamma on Färjestadissa heti kunnossa, ja se on mennyt ratahiitissä 1.12/1600 treenibalanssissa. Lähtörata ei merkitse suuria, sillä Delicious Gar ei ole nopea alussa. Se jaksaa kirissä kiertää. Ilman kenkiä ja jenkkikärryillä mennään”, Gocciadoro totesi.

Suomalaisvoitolla saatetaan aloittaa Färjestadin 75-kierros. Onkel Investin Dajanov on peliprosenteissa suosikki LångfredagsStayern-lähdössä. Björn Goop ajaa valmennettavaansa. Juha Koskelan valmentama Rio Luca on paalun juoksuradalla.

Veikko Haapakankaan valmennustallista aloittaa kylmäverinen Fakserling, jonka Stall Denco osti huutokaupasta. Mika Forssin ajama ori starttaa mailin voltissa takamatkalta.

Suomalaisvoitto Färjestadissa saatiin 1997. Tuomas Korvenoja ajoi Yhtymä Kolmiapilan Emilie Cas El’n Jubileumspokalin ykköseksi ajalla 13,7a. Kari Lähdekorven Pastore Bob oli ykkönen 2018. San Moteur voitti 2022 kilpailuennätyksellä 09,4a.

