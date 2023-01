Toto75-ennakko Färjestad: Kenneth Danielsenilla kaksi hevosta mukana

Kriteriumissa kolmanneksi sijoittunut Everlasting Boogie starttaa 75-pelin neloskohteessa, johon osallistumisoikeus on B-valmentajien hevosilla. Björn Goopin ajama Everlasting Boogie starttaa 20 metrin takamatkalta. 4-vuotiaan ruunan edellinen kilpailu oli marraskuussa ajettu 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun finaali.

”Everlasting Boogia kehittyi viime vuonna tosi paljon. Sitä on nyt pikkutauon jälkeen treenattu jälleen. Treeniolosuhteet olivat huonot vuodenvaihteessa, mutta saimme ajettua kovemman hiitin viime viikolla. Vaikka jouduimme ajamaan vähän rauhallisemmin tällä viikolla, niin en usko, että se vaikuttaa suoritukseen. Vastusta en tunne hyvin. Kova tempo auttaisi meitä. Olen tyytyväinen, jos nousemme kolmen parhaan joukkoon”, Danielsen kertoi. ”Saavumme lauantaiaamulla kello 6 Tukholmaan ja siitä jatkamme Karlstadiin.”

Hanna Lähdekorven valmentama ja Stefan Perssonin ajama Demir K.M.E. ja Juha Koskelan valmentama ja Mika Forssin ajama Rio Luca ovat paaluhevosia ja kovia kiinniotettavia. Demir K.M.E. on juossut Lähdekorven ajamana kaksi voittoa.

Speedy Norwegian on Diamantstoetissa takamatkan juoksuradalla. Danielsen ajaa itse, kun Björn Goopilla on kaksi hevosta omasta tallista. Alexi Quick ja Onkel Investin The Primerose, jonka kärryillä nähdään Stefan Persson. Myös Speedy Norwegian kilpaili viimeksi 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaalissa marraskuussa.

”Speedy Norwegian oli viimeksi kovassa Kasvattajakruunun finaalissa hienosti neljäs, vastus oli kova. Tamma sai sen jälkeen hyvin ansaitun tauon, ja nyt sitä on treenattu muutama viikko. Treeniolosuhteiden vuoksi viimeistelyt eivät tämänkään kohdalla ole olleet optimaaliset, mutta en usko, että se olisi iso ongelma. Lähtörata on hyvä, hevonen on nopea startista. Jos pääsemme hyvään juoksupaikkaan, voimme olla lähellä kärkikolmikkoa”, Danielsen uskoi.

Jonna Irrin Joshua B.R. juoksee 75-pelin päätöskohteena ajettavassa Klass I-sarjassa. Claes Sjöström ajaa, Joshualla on voltin vitosrata, ja matka on 2640m.

Kultadivisioona ajetaan jo ennen 75-kohteita. Lähdössä on 10 osallistujaa. Kilpailun mielenkiintoisin hevonen tulee Timo Nurmoksen tallista. Revelation juoksi marraskuussa Nurmokselta nelossijan ja voiton. Kyvykäs Readly Expressin poika palaa tauolta. Vastus on sopiva, sillä kultadivisioonan vakiotähdet puuttuvat. Norjasta saapuu voitokas Golden Dream M.E.

Yksi syy vajaaseen kultadivisioonaan on 75-kolmosena ajettava hopeadivisioona, johon pääsevät mukaan myös avoimen luokan tammat. Racing Brodda ja Dear Friend olisivat voineet kilpailla myös kultadivisioonassa. Peter Ingves nähdään jälleen Dear Friendin ohjissa. Seinäjoki Racen voittaja Dear Friend oli perjantain peliprosenteissa suuri suosikki.

