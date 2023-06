Toto75-ennakko: Francesco Zet tähtenä, Mandela Zon haastajana Bodenin kesäyössä - Luttuselta uusi hevonen mukana

Daniel Redénin superlahjakkuus Francesco Zet on illan kirkkain tähti. 3-vuotiaana Kriteriumin ja 4-vuotiaana kaikki lähtönsä voittanut ori hamuaa uutta miljoonavoittoa. Francesco Zet aloitti tämän kauden voitolla Uumajassa toukokuun puolivälissä. Boden sai jättipotin, kun Francesco Zet palaa suurkilpailuihin siellä. Redénin Don Fanucci Zet toi tallille voiton viime vuonna

Örjan Kihlströmin ajama Francesco Zet lähtee Norrbottens Stora Prisiin ykkösradalta. Solvallan Elitloppet-lauantaina pronssifinaalissa hurmannut Castor The Star on rinnalla. Uumajassa Castor The Star pisti Francesco Zetin ponnistelemaan tosissaan.

Australian Just Believe oli hyvä kolmas Östersundissa. Reima Kuislan voittokone Mandela Zon lähtee haastamaan hurjia kilpakumppaneita kuutosradalta Niko Jokelan ajamana. Mellby Jinx ja Zeudi Amg saivat eturivin uloimmat paikat. Lähtö on huipputasokas.

”Francesco Zet sai ykkösradan, sitä emme toivoneet, mutta en usko, että lähtöradasta on isoa vaaraa. Emme vielä ole nähneet, miten kovaa se pystyy avaamaan. Francesco tuntui maanantain hiitissä uskomattoman hyvältä ja on treenannut kauden avausstartin jälkeen tosi hyvin. Nyt on vuorossa pitkä kilpailumatka. Jägersrossa viime vuonna hevonen yöpyi, eikä reissu huoleta”, Redén kertoi Stall Zetin kotisivuilla.

Suomalaisten hevosia kilpailee iso joukko. Diamantstoet on 75-kuutonen, siinä neljä Suomesta matkaavaa tammaa. Donna As, Chrissies Symphony, Millie De Veluwe ja Endless Story haastavat suosikin Daniel Wäjerstenin Invidian. Janita Luttunen tuo Bodeniin Donna Asin, joka aloittaa hänen tallistaan Ulf Ohlssonin ajamana. Donna As on 4-vuotias What The Hillin tytär, joka on kilpaillut 11 kertaa totosijoin 3-5-0, voittosumma on 170 000 kruunua.

”Donna As ostettiin, ja se tuli meille viime viikon lopulla eli vain reilua viikkoa ennen Bodenin kisaa. Vanha omistaja oli ilmoittanut sen keskiviikoksi Tingsrydiin, mutta veti hevosen sieltä pois, kun kauppa syntyi. Donna on mennyt hyvin, emme tee mitään muutoksia varusteisiin, ilman takakenkiä ja vedettävillä lapuilla ajetaan. Voltin vitosrata on hankala, toivottavasti Uffe saa pidettyä tamman ravilla. Tietysti meillä on odotuksia, jos tamma ravaa. Hevonen on kotiutunut meille hyvin”, Janita Luttunen kertoi.

Ari Aatsingin valmentama ja Niko Jokelan ajama Chrissies Symphony on juoksuradalla ja ihan mahdollinen pärjääjä. Myös Millie De Veluwe ja Endless Story ovat kunnossa.

”Chrissies Symphonylla on ravin kanssa hankaluuksia, jos se joutuu kiertämään kolmatta-neljättä rataa. Se on parhaimmillaan, kun se saa mennä sisärataa pitkin. Juoksurata on hyvä lähtöpaikka, tamma on nopea. Jos saamme johtopaikan, uskon, että voimme olla kolmen parhaan joukossa, vaikka lähtö on kova”, Aatsinki totesi.

”Millie De Veluwe teki viimeksi yhden parhaista juoksuistaan meidän valmennuksesta. Tamma on tuntunut oikein hyvältä sen startin jälkeen, ja kunto on tosi hyvä. Valitettavasti lähtöpaikka on huono, tarvitsemme paljon tuuria sieltä. Kaiken pitää onnistua, jotta olisimme kärkipäässä”, Mauri Jaara kertoi.

”Endless Story teki ihan okei lähdön viimeksi. Keulahevonen veti niin hiljaa, että oli mahdoton ehtiä voittoon. En ollut pettynyt tamman esitykseen. Lähtö on kivenkova, kuten 75-sarjan kuuluu ollakin. Miten menestymme, riippuu paljon siitä, millaisen juoksun saamme. Jos Endless Storyllä on huippupäivä, se kiertää hyvin ja ohittaa monta, toivomme hyvää palkintosijaa”, Pirjo Miettunen sanoi.

Petri Salmela on ladannut hevosvoimia kotiradan suurpäivään. Ilta alkaa kello 19.10 Suomen aikaa Norrlands Elitserie -kolmivuotislähdöllä, jossa Salmelan tallista on kolme hevosta. Mika Forssin ajama Tactical Lady U.S. on hyvältä lähtöradalta tallin suurin toivo.

Salmelan tallista kilpailee lauantaina kaikkiaan 13 hevosta. Hopeadivisioonassa, 75-vitonen, on kolme hevosta. Mika Forssin ajama M.T.Oberon ja Ulf Ohlssonin ohjastama Idomenio Sisu pääsevät matkaan sisimmiltä radoilta. Örjan Kihlströmin Got To Dash sai paikan 12.

Toto75-peli alkaa illan lähdöstä seitsemän. Jasmiina Ahon Just A Flirt sai takarivin lähtöpaikan pronssidivisioonaan.

