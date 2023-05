Toto75-ennakko Gävle: Elitloppet-lippu jaossa

Gävlessä matkana on maili, ja kutsun lisäksi voittaja saa 400 000 kruunun ykkösen. Click Bait, Imhatra Am, Mister F.Daag, Kia Ora ja Usain Töll saivat villikortit kilpailuun. Loput 5 osallistujaa karsittiin kultadivisioonakarsintojen menestyksen perusteella. Lähtö ajetaan 75-pelin kuutoskohteena.

Seinäjoki Racen voittaja Mister Hercules on yksi suosikeista, mutta Örjan Kihlström saa käyttää kaiken taitonsa, jotta juoksu onnistuu seiskaradalta. Mister Hercules epäonnistui viimeksi Paralympiatravetin finaalissa.

”Mister Hecules laukkasi, kun Örjan veti vedettäviä silmälappuja. Hevosella oli niin vielä paljon voimia, että se säikähti, kun laput tulivat silmille. Siinä paloi varmaan kakkossija. Lyhyttä matkaa emme ole ajaneet kovin usein, mutta uskon, että ori selvittää myös sen. Hevosen ravi on ollut parempaa tänä vuonna. Lähtörata on huono, mutta on jännittävää nähdä, mihin asti se riittää. Treenit ovat sujuneet hyvin”, Daniel Redén kertoi Stall Zetin kotisivuilla.

Finlandia-ajon hevosista Click Bait ja Mister F.Daag haluavat Elitloppetiin. Kumpikin on joutunut takarivin lähtöpaikalle.

Milliondollarrhyme on joukon kokenein. Se pääsee matkaan kakkosradalta, ja voitto on ihan mahdollinen. Maili on ruunan mieleen. Milliondollarrhyme on ollut Elitloppetissa kolmesti, vuosina 2019-2021.

Imhatra Am aloitti Ranskan kilpailujen jälkeen hienolla voitolla Åbyssä. Rackham oli kolmas Paralympiatravetissa ja on kunnossa. Anu Intosen hoitama Usain Töll tulee Grosboisin valmennuskeskuksesta Ranskasta, se kilpaili viimeksi Lotteriassa ja kuuluu vahvoihin suosikkeihin. Emoji on vauhdikas tanskalainen. Kotiradan Kia Ora pääsisi voittosumman puolesta vielä hopeadivisioonaan.

Redénin valmentama Polepositon starttaa isona suosikkina 75-pelin kakkoskohteessa, joka on 2640 metrin ryhmä.

”Se oli hyvä kakkonen Örebrossa, mutta ei pystynyt vastaamaan lopussa nopeammalle hevoselle. Örjan oli tosi tyytyväinen esitykseen. Nyt se menee varmasti eteenpäin, kun sai kunnon tyhjennysharjoituksen”, Redén totesi.

Garde Hästar AB:n Bellatrix Club on aloittanut Öystein Tjomslandin valmennuksesta kahdella voitolla. Mika Forssin ajama tamma starttaa Diamantstoetissa, joka on 75-pelin päätöskohde. Vastus kovenee nyt tuntuvasti, mutta Bellatrix Club on hyvä yllätysrasti. Alessandro Gocciadoron Cataleya Wise As ja Stefan P Petterssonin Jest olivat suosikit perjantaina.

