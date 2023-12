Toto75-ennakko Gävle lauantaina: Suomalaisomistajan Blast Pad jahtaa toista revanssivoittoa

Martti Simosen Tixi In Car Oy:n omistama Blast Pad on yksi suosikeista lauantain päälähdössä (75-3). Se voitti viimeksi Örebrossa avoimen luokan E3-Revanssin ja 150 000 kruunua. Gävlessä on vuorossa tammojen E3-Revanssi samalla ykköspalkinnolla. Claes Sjöström jatkaa Fredrik Wallinin valmentaman Uncle Lassen tyttären kuskina. Blast Pad sai takarivin lähtöpaikan.

Mattias Djusen tallin Frustration (Fourth Dimension) ja A Teaser (Flocki d’Aurcy) ovat kovimmat vastustajat. ne ovat menestyneet ikäluokan suurkisoissa. Frustration oli kakkonen vuosi sitten Svensk Uppfödningslöpningissä. A Teaser voitti kesällä tammojen E3-finaalin. Reijo Liljendahlin Notre Dame Boko (Face Time Bourbon) omaa kovan kapasiteetin, se voitti viimeksi Solvallassa ja riittää kärkitaistoon.

”Blast Pad sai hyvän juoksun viimeksi ja kiri hyvin. Tamma on näyttänyt oikein hienolta jo pitkään. Voittostartin jälkeen olemme ajaneet yhden hiitin, ja Blast Pad näytti siinä fantastisen hyvältä. Uskon, että tamma tekee taas tosi hyvän juoksun”, Fredrik Wallin kertoi Travrondenin vihjeissä.

”Notre Dame Boko teki Solvallassa tosi hienon juoksun tauon jälkeen, esitys oli vahva. Hevonen meni varmaan vielä eteenpäin, kun sai kunnollisen tyhjennyksen startissa. Saimme hyvän lähtöradan. Uskon taas vahvaan suoritukseen. Nyt ajamme ensimmäisen kerran jenkkikärryillä ja myös ensimmäisen kerran jonkinlaisilla silmälapuilla”, Reijo Liljendahl sanoi.

Jonna Irrin norjalainen Joshua B.R. voitti viimeksi Solvallassa ja jatkaa nyt pronssidivisioonassa (75-5). Mika Forssin ajama ori joutuu lähtemään kasipaikalta mailin ryhmässä. Adrian Kolgjinin tallista ykkösellä aloittanut Danoa Degli Dei on kakkosradalta suuri suosikki ja kierroksen mahdollinen pankki. Joshua B.R. on yksi sen kovimmista vastustajista.

