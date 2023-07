Toto75-ennakko Hagmyren: Forss sai suosikin avauskohteeseen

Toto75-kieros käynnistyy Klass I -sarjalla, joka ajetaan 2640 metrin matkalla ja volttilähetyksellä. Jos Poleposition lähtee ravia, on se lähellä voittoa. Matka sopii, Poleposition on vahva.

”Olin tosi tyytyväinen Polepositionin suoritukseen viimeksi. Se oli ennen tuota lähtöä ollut voimavalmennuksessa. Ajamme kengät jalassa, kun tähtäys on Derbykarsinnoissa. Olemme helpottaneet treeniä ja ajaneet reippaampia vauhteja. Hevonen tulee nopeammaksi. Lähtörata on hieman vastaan, Poleposition on suuri ja hieman kömpelö hevonen, ja lähtörata voltissa on neljä. Toivotaan, että hevonen lähtee ravia. Jos niin käy, niin uskon, että hevonen tekee vahvan suorituksen”, Daniel Redén kertoi Stall Zetin kotisivuilla.

Pekka Lillbackan Wolt juoksee Toto75-nelosessa. Mats E Djusen ajama ori on takamatkalla 2640 metrin volttilähdössä. Vermossa toukokuussa voittanut Kavaleren on toinen Jan-Olov Perssonin valmennettava, se lähtee Woltin sisäpuolelta. Wolt jaksaa matkan ja on tasaisessa lähdössä yksi voittoon pystyvistä.

”Wolt viihtyy pitkillä matkoilla ja on tehnyt monta hienoa juoksua urallaan. Kaikki vaikuttaa hyvältä viime startin jälkeen. Uskon, että se tekee taas hyvän suorituksen. Takamatkalta on kova tehtävä tulla voittotaistoon, paalulla on monta hyvin menestynyttä hevosta”, Jan-Olov Persson ennusti.

Redénillä on myös toinen iso suosikki. Jikken juoksee pronssidivisioonassa, joka on 75-vitonen. Propulsionin pojan rattaille nousee Kihlströmin sijaan Magnus A Djuse. Jikken palasi voittajaksi viime startissaan Solvallassa.

”Jikken oli tosi hyvä viimeksi, se oli yksi sen parhaista juoksuista. Tämä lähtö ajetaan, jotta hevonen olisi parhaimmillaan Derbykarsinnassa. Päätän vielä myöhemmin, ajetaanko jenkkikärryillä vai tavallisilla”, Redén totesi.

Hagmyrenin kierros päättyy kultadivisioonaan, joka on E.J:s Guldsko. Myös tähän lähtöön saatiin suomalaiskuski, kuin Jorma Kontio korvaa Örjan Kihlströmin Aetos Kronoksen kärryillä. Jerry Riordanin ori starttaa ykkösradalta ja kuuluu suosikkeihin. Alessandro Gocciadoron Zeudi AMG on hurja tamma, joka voi voittaa kasiradaltakin.

Toto-kohteisiin tästä