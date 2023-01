Toto75-ennakko, Halmstad: Con Crowe ja Unique Creation luottohevoset - ”Juoksi viimeksi 11-vauhtisen kirikierroksen”

Stefan Perssonin valmentama ja ajama Con Crowe on ravannut neljä peräkkäistä voittoa. Se oli viimeksi Halmstadissa todella vakuuttava. Karin Walter-Mommertin omistama Conway Hallin poika on lauantaina mainiolla kakkosradalla, ja matka 2640m sopii hyvin.

”Jos mitään hässäköitä ei tule, ja Con Crowe pysyy terveenä, niin sillä on tosi iso voitonmahdollisuus. En ole ajanut sillä autolähtöjä, mutta uskon, että se lähtee varmasti hyvin myös auton takaa. Hevonen juoksi viimeksi 11-vauhtisen kirikierroksen”, Persson totesi ATG:n haastattelussa.

Unique Creation on kilpaillut Johan Untersteinerin valmennuksesta kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla tuli volttilähdössä laukka. Kaksi seuraavaa autolähtöä ovat sujuneet voitokkaasti. Unique Creation on hopeadivisioonassa nelospaikalla, ja sen voittoon uskotaan kovasti. Ruuna voitti Åbyssä viime keskiviikkona 86-lähdön, ja Untersteiner ennusti Unique Creationin olevan matkalla kohti kultadivisioonaa.

”Unique Creation laukkasi meillä ensimmäisessä startissa, mutta se oli volttilähtö. Kaksi seuraavaa lähtöä ovat olleet autolähtöjä, hevonen on toiminut hyvin ja voittanut molemmat lähdöt hyvällä tyylillä. Viimeksi ei tarvinnut käyttää vetolappuja, ja hevonen tuntui hyvältä. Unique Creation ei ole ihan alussa kaikkien nopein, mutta se pystyy avaamaan paremmin kuin aiemmin meillä. Jatkamme jenkkikärryillä”, Johan Untersteiner sanoo Stall Untersteinerin kotisivujen Stalltips-osiossa.

Tomas Malmqvistin valmentama Love No Pain juoksee Diamantstoetissa. Carl Johan Jepsonin ajama Love Youn tytär on takamatkan nelosradalla. Love No Painin menestys katkesi viimeksi, kun se kompuroi laukalle. Malmqvist uskoo edelleen lujasti tammaan, ja Ranskan kilpailut ovat mielessä. Jerry Riordanin tallista tulee kaksi kovaa haastajaa. Silvertail lähtee paalulta ja Sanibel takamatkan juoksuradalta.

Hanna Lähdekorven Wish Me Magic jahtaa menestystä V75-nelossa. Stefan Perssonin ajama ruuna starttaa 40 metrin takamatkalta, mutta kuuluu lähdön suosikkeihin.

”Paalulle tuli vain yksi hevonen ja 20 metrin pakille neljä. Tämä suosii meitä pitkältä takamatkalta lähteviä”, Persson arveli.

Kultadivisioona ajetaan mailin matkalla, mukana ei ole täyttä määrää hevosia. Aetos Kronos hakee edelleen voittoa tauon jälkeen. Nyt siihen on erinomaiset mahdollisuudet. Vastus on kovin mahdollinen, ja lähtörata on ykkönen. Chapuy ampunee kuutosradalta keulaan. Stefan Perssonin ajama ja veli Håkan K:n valmentama Four Guys Dream on yksi suosikeista.

”Four Guys Dremillä oli viimeksi kurkun kanssa ongelmia. Sen olisi pitänyt voittaa se lähtöä. Nyt on tosi mielenkiintoista testata hevosta kultadivisioonassa. Hevonen pystyy pärjäämään myös johtavan rinnalta, kunhan ei mennä 11-kyytiä. Niissä starteissa, jotka minä olen ajanut, For Guys Dream on ollut älyttömän hyvä”, Stefan Persson kehui.

