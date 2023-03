Toto75-ennakko, Halmstad: ”Elitloppetissa ajetaan 1.08-tulos” – Suomalaispari Päivän Duossa?

Svante Båthin Very Kronos päätti viime kauden tapaninpäivänä Solvallassa kultafinaalin voittoon.

Per Nordströmin Önas Prince kilpaili Pariisin 5-vuotiaiden EM-kisareissun jälkeen kerran ja voitti kultadivisioonan Jägesrossa marraskuussa. Hurjavireinen Four Guys Dream on tiukka vastustaja, vaikka joutuu lähtemään takarivistä. Ferrari Sisu on ykkösradalla.

Önas Prince on ehkä lähdön mielenkiintoisin kauden aloittaja. Ori voitti 4-vuotiaana Sprintermästarenin ajalla 09,8a. Viime vuoden Elitloppetissa se juoksi karsinnassa kolmanneksi ajalla 09,2a. Finaalissa tuli laukka loppukaarteessa, ja paljon jäi jossiteltavaa.

Nordström kertoi Önas Princen kuulumiset ATG:n V75-lördag hela veckan -podcastissa.

”Olen pystynyt lisäämään Önas Princen valmennusta niin määrällisesti kuin tehollisesti. Eli hevosta on valmennettu tänä talvena kovemmin kuin vuotta aiemmin. Olen myös treenannut itseäni. Painoni on pudonnut 13-14 kiloa, joten kärryillä istuu nyt kevyempi kuski. Uskon, että mahdollisesti voimme juosta tämän vuoden Elitloppetissa 1.08-tuloksen.”

”Lauantaina meillä on hyvät mahdollisuudet voittaa. Kohtaamme tietysti monia hienoja hevosia, ja me aloitamme kauden. Mutta meillä on hevonen, joka pystyy taistelemaan Elitloppetissa. Olen ollut todella tyytyväinen hevoseen ja odotan huippu-, huippusuoritusta.”

Päivän Duo -kohteissa voidaan saada suomalaispari. Timo Nurmoksen valmentama EL Jetpack palasi tauolta ja voitti heti Solvallassa. Halmstadissa EL Titanin poika juoksee pronssidivisioonassa. Andreas Lövdal jatkaa kuskina. Jerry Riordanin Catullo Jet on kyvykäs vastustaja. Italiassa syntynyt Maharajahin poika aloittaa Ruotsin kilpailut.

Kolme voittoa tammikuussa napannut Talli Metzin omistama Unique Creation on Duon kakkoskohteessa takarivin paikalla. Matkana on maili. Valmentaja Johan Untersteiner ohjastaa. Laradja Vrijthout paineli joulukuussa maililla 10-tuloksen ja palaa tauolta.

Tomas Malmqvistin valmentama Love No Pain on kovan tehtävän edessä, se juoksee hienotasoisessa Stoelitenissä. Ranskalaistamma Hirondelle Sibey aloittaa Björn Goopin valmennuksesta. Se muistetaan UET Grand Prix -kisan kakkosena 2021, Calgary Games voitti. Fredrik Wallinin Iceland Falls kilpaili hyvällä menestyksellä Ranskassa vuodenvaihteen molemmin puolin. Heroine Darling on voittanut tällä kaudella kaksi 75-lähtöä.

Hannu Torvinen matkaa Halmstadiin ja ajaa neljällä Mika Haapakankaan hevosella, joista kaksi juoksee 75-kohteissa. Special Topsecret sai takarivin lähtöpaikan Klass I:ssä. Special Chance starttaa hyvältä kakkospaikalta Klass II:ssa.

Hanna Lähdekorven tallista Steady Victory ja Monte Carlo sekä Mika Haapakankaan Brat Rod, Ximone Töll ja Chanel Trio juoksevat Halmstadin alkulähdöissä.

