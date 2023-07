Toto75-ennakko, Halmstad: ”Emme tule istumaan parijonossa”

Guldsprintern-kultadivisioona, 75-kuutonen, on lämminveristen avoin mailin pyrähdys, jossa on totuttu näkemään vauhtia. Sellaista on taas luvassa.

Hell Bent For Am ja Önas Prince ovat kovia mailereita, samoin Ultion Face, joka Önas Princen tavoin nähtiin Elitloppetissa. Per Nordströmin Önas Prince joutuu antamaan tasoitusta kasiradalta. Four Guys Dream voitti Sweden Cupin karsinnan ja on yllätysvalmis.

”Önas Prince ei ollut ihan sataprosenttinen Elitloppetissa, ja jouduimme vähän hoitamaan sitä. Hoidon jälkeen hevonen on mennyt kovia intervalleja, ja olemme trimmanneet hevosta jarrukärryillä. Hevonen ei ole juossut vauhdikkaita ratahiittejä, mutta nyt on tarkoitus antaa sille oikein kunnon kisa tässä. Tietysti lähtörata tekee sen, että juoksusta tulee raskaampi, mutta mieluimmin nyt huono lähtörata tässä kuin Hugo Åbergsissa. Emme tule istumaan parijonossa, vaan ajamme eteenpäin. Mutta taktiikan teen vasta lopullisesti sen jälkeen, kun lähtöauto irtoaa”, Per Nordström kertoi.

Önas Prince on saanut kutsun Hugo Åbergs Memorialiin, joka juostaan heinäkuun lopulla. Chocolatierin 6-vuotiasta poikaa saattaa syksyllä odottaa uudenlainen seikkailu. Per Nordström on ilmaissut kiinnostuksen lähteä New Yorkiin ajamaan Yonkers Internationalia, jota kutsumaan myös ravureiden MM-lähdöksi.

Yksi kierroksen pankeista starttaa heti avauskohteessa. Kotiradan Karat River on loistavalla kakkosradalla. Se on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja ja on nopea myös alussa. Johan Untersteiner aloittaa kierroksen voitolla. Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo on napannut kesäkuussa kaksi kakkossijaa ja on yksi kovimmista haastajista.

Stal Macapellin Izor Sisu on hyvä yllätyspelikohde 75-kolmosessa. Pasi Aikion valmentama Django Riffin poika on kärsinyt huonoista lähtöradoista. Nyt se pääsee Jorma Kontion ajamana matkaan kakkosradalta.

Hanna Lähdekorven toinen hevonen Franklin Zet juoksee 75-pelin päätöskohteessa. Ruuna on voittanut viime startit. Kotiradalla se joutuu näyttämään voimansa, kun lähtörata on 12. Mutta Franklin Zet on tottunut menestymään juuri pitkillä matkoilla. Timo Nurmoksen osaomistama ja valmentama Kapten Brodde on selkeä suosikki.

