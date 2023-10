Toto75-ennakko, Jägersro: Admiral As Müllersin suosikki, Hierro Boko haastaja – ”Torstaina ajettiin viimeistelyt Taxingessa”

Ruotsin V75-peli juhlii Jägersrossa 30-vuotista olemassaoloaan. 75-pelin vetovoimasta kertoo jotain se, että viime lauantain 75-vaihto oli 88 miljoonaa kruunua. Vakioveikkauksen vaihto oli 22 miljoonaa kruunua. Ravit ja V75 ovat omassa luokassaan Ruotsissa.

C.L.Müllers Memorial juostaan 2640 metrin matkalla. Voittaja saa 400 000 kruunua. Jorma Kontion ajama Hierro Boko sai mainion lähtöpaikan kolmosradan. Admiral As, Power ja Rackham juoksivat Hierron tavoin Solvallan UET Elite Circuit -finaalissa. Daniel Redénin Admiral As sai vitosradan. Power taipui pahoin UET-finaalissa johtavan rinnalta. Nyt se välttänee sen paikan, kun lähtörata on 9.

Daniel Redénin Admiral As on suursuosikki. Ennen UET Elite Circuitia sillä oli kolme voittoa, muun muassa Åby Stora Prisin ykkönen. Örjan Kihlströmin ajama Admiral As on näyttänyt viihtyvänsä pitkillä matkoilla.

”Admiral As ei pystynyt viimeksi lopussa ohittelemaan, vauhti oli kolmannella radalla 1.08-kyytiä, niin se ei ole helppoa. Mielestäni hevonen teki oikein hyvän juoksun ja oli kuudes niistä asemista. Nyt on matka parempi, ja hevonen oli hieno maanantain treeneissä”, Daniel Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivulla.

”Hierro Boko palautui Solvallan reissusta hyvin. Sunnuntaina ajoin sillä kotona, ja hevonen oli oikein hyväntuntuinen. Keskiviikkoaamuna lähdimme reissuun, ja menimme ensin Jussilan Kaitsulle Taxingeen. Siellä ajoimme viimeistelyt torstaina. Hierro juoksi Super Topazin kanssa, ja kaikki sujui hyvin. Hevoset ovat syöneet ja juoneet reissussa hyvin”, Hannu Korpi kertoi perjantaina aamupäivällä matkalla kohti Etelä-Ruotsia.

”Menemme Kolgjinin farmille, johon myös hevoset jäävät Nora Viljasen hoiviin. Itse lennän viikonlopun jälkeen takaisin Suomeen. Prijs der Giganten Hollannin Wolvegassa ajetaan 12. marraskuuta. Sinne jatketaan Hierron kanssa. Tuttu ja turvallinen matkakaveri Super Topaz lähtee mukaan, myös sille on sarja Wolvegassa.”

”Kontio ajaa myös Hollannissa. Jägersron lähtö on mielestäni sopiva. Siinä on hyviä tasaisia hevosia, muttei mitään mahdottomia. Ja nyt Jomppe tuntee hevosen paremmin. Jos hän saa ladattua alussa hyvin ja pääsee vaikka keulaan, niin kaikki on mahdollista.”

Redénin tallista tulee suosikki myös 75-pelin avauskohteeseen, joka on pronssidivisioona. In Love Mearas pääsee matkaan mainiolta kakkosradalta, matkana on maili.

”Ruunalle jäi viimeksi finaalissa paljon voimia varastoon, kun se tuli maaliin viidentenä. Hevonen on kehittynyt koko ajan. Testasimme maanantain treenissä vedettäviä korvapalloja ensimmäisen kerran, ja hevonen vastasi niihin oikein hyvin. Meillä on täydellinen lähtörata ja hyvä juostava matka”, Redén totesi.

San Walker voitti ensimmäisen Müllers Memorialin vuonna 1927 ajalla 26,6/2430m, joten kisan satavuotisjuhlat lähestyvät. Einari Vidgren Oy:n E.V. Cane oli ykkönen 2003. Petri Puron Commander Crowe voitti vuosina 2008-2009, Peter Ingves ajoi.

Toto-kohteisiin tästä