Toto75-ennakko, Jägersro: ”Laradja tekee huippusuorituksen”

Conrad Lugauerin belgialaisruuna Laradja Vrijthout starttaa kuutoskohteessa ykkösradalta. Laradja on rata-arvonnan suosikki. Ykkösrata on jo neljäs peräkkäinen. Nopeana avaajana paikka on loistava, tosin Åbyssä tuli laukka ykkösradalta.

”Åbyn epäonnistumisen otan omaan piikkiin. Laradja oli aivan liian temperamenttinen siellä. Se oli vaikea hevonen jo silloin, kun saimme sen treeniin. Åbyssä kokeilimme ajaa sillä rauhallisemman lämmityksen. Hevonen reagoi siihen eri tavalla kuin uskoin. Sillä oli aivan liian paljon energiaa, ja se oli syödä lähtöauton. Alkulaukkahan siitä sitten tuli”, Lugauer kertoi V75-lördag hela veckan -podcastissa.

”Kaksi muuta kertaa ykkösradoilta ovat sujuneet paremmin. Uskon, että lauantaina Laradja tekee huippusuorituksen”, Lugauer jatkoi. Laradja Vrijthout on suursuosikki. Perjantaina sen peliprosentti oli yli 70. Laradja on Lugauerin ja myös muiden vihjaajien varma 5Tippar-vihjeissä.

Lauantain 75-kierros huipentuu C.L.Müllers Memorialiin. Matka on 2640 metriä ja ykköspalkinto 400 000 kruunua.

Ruotsalaisjoukkueen yllättävin nimi on Honey Mearas. Daniel Redénin 5-vuotias tamma on harvoin juossut uroksia vastaan. Tulosrivistössä näkyvät ykköset niin Tammojen EM-kisasta kuin Ruotsin mestaruudesta. 4-vuotiaana Readly Expressin tytär voitti Tammaderbyn ja Stochampionatetin, joka ajetaan juuri 2640 metrin matkalla. Daniel Redénin ME-tamma Delicious voitti Müllers Memorialin vuonna 2015 ajalla 12,1a/2640m.

”Honey Mearas oli tosi hyvä viimeksi Åbyssä, se teki ehkä vuoden parhaan juoksun. Tamma on ollut treeneissä niin hyväntuntuinen, viimeksi maanantaina, että olisi tyhmää olla jatkamatta kilpailemista. Nyt testaamme Jägersrossa, matkan ei pitäisi olla ongelma. Jännittävää on nähdä, miten hevonen suoriutuu oriita vastaan”, Redén kertoi kotisivuilla.

Sofia Aronssonin Unico Broline on tällä kaudella tehnyt harppauksen eliittiin, samoin kotiradan toivo Oscar L.A. Milliondollarrhyme ja Esprit Sisu ovat luotettavia menijöitä.

Norjasta saapuu neljä hevosta kamppailemaan suurvoitosta. Frode Hamren tallista tulee kaksi. Tuore Derbyvoittaja Charleston Volo testaa rajojaan vanhempia hevosia vastaan. Kokenut ranskalainen Ble du Gers on Hamren toinen hevonen.

Gundersenin tallin Cicero T.G. oli kuudes Jubileumspokalenissa. Thor Borgin Falcon Eye on voitokas 5-vuotias Norjasta. Flemming Jensenin Emoji tuo lähtöön tanskalaisväriä.

Klass I aloittaa 75-kierroksen. Ville Karhulahden Heartbeat Julie voitti Åbyssä 100 000 kruunua ja hakee nyt toista isoa täysosumaa 75-ykkösessä. Petri Puron kasvattama Con Crowe sai juoksuradan Klass II -sarjaan. Stefan Persson ajaa Nimzcykin tallin 4-vuotiasta 75-kolmosessa.

Hanna Lähdekorven Wish Me Magic on tällä kaudella juossut jo lähes 600 000 kruunua. 5-vuotias ruuna on mainiolla kakkosradalla pronssidivisioonassa, joka ajetaan mailin matkalla vitoskohteena. Vastus on totutun kova, kun Bravo Sabotage, Beware Kronos ja Thai Sansa lähtevät myös hyviltä paikoilta.

Toto-kohteisiin tästä