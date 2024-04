Toto75-ennakko Jägersro: Suomessa kilpaillut italialainen suosikki ja pelipankki Paralympiatravetin karsinnassa

Alessandro Gocciadoron Bengurion Jet on karsinnan mielenkiintoisin nimi. Se kilpaili viime vuonna kolme kertaa Suomessa. Finlandia-Ajosta tuli kakkossija, Seinäjoki Racessa ja St Michelissä ori oli kolmas, kuten myös Yonkersin MM-lähdössä. Jägersron L.C. Peterson-Broddas Minnessä sen lähtörata on nelonen. Myös Gennaro Casillon valmentama Charliebrown Effe kilpailee Italian rekisterissä, vaikka se on viime ajat juossut Ruotsissa.

”Bengurion Jet tuli kilpailukuntoon tänä vuonna myöhemmin. Se oli poissa meiltä ja toimi siitosoriina. Tauko oli pitkä, mutta hevonen oli odotettua parempi avausstartissa. Ori lopetti viimeiset 800m 1.09 ja viimeiset 600m 1.07 Torinossa avopäävarusteilla ja tuli maaliin saakka kovaa. Hevonen on muuttunut nyt täysin siitä, miltä se tuntui valmennuksessa ennen avausstarttia. Lähtö teki hyvää. Olemus on voimakkaampi, ja luulen, että hevonen on aika lähellä huippukuntoa. Nyt ajamme silmälapuilla, jenkkikärryillä ja ilman kaikkia kenkiä. Avausstartissa vain etukengät olivat poissa”, Gocciadoro kertoi Sulkysportin avoimilla vihjesivuilla.

Michel F Rothengatter tuo Jägersron karsintaan King Schermerin Hollannista. Trixtonin poika teki hyvän viime kauden, 15 startista tuli 6 voittoa ja 6 muuta totosijaa. Emoji on tehnyt pitkän ja hienon uran Tanskassa. Se oli vuoden 2019 Kriteriumissa kakkonen. Birger Jörgensen ajoi sen ykköseksi huhtikuun alussa Ålborgissa.

Ruotsalaiset ovat helisemässä kovien vieraiden kanssa. Sofia Aronssonin Unico Broline ja Conrad Lugauerin Ferrari Sisu pääsevät matkaan sisimmiltä lähtöradoilta. Daniel Redénin tallista saapuu Indy Rock, joka avasi kauden Vincennesin kakkosella. Ready Cashin poika tiedetään kyvykkääksi, ja se saattaa olla Bengurion Jetin kovin vastustaja.

”Indy Rock meni hyvin Ranskassa. Tuloksia ei kannata tuijottaa, vaan niihin on hyvä tutustua tarkemmin. Yhden kerran se laukkasi ja yhden kerran se sai aivan liian raskaan juoksun. Kahdessa startissa se oli oikein hyvä. Indy Rock tuntuu taas oikein hyvältä, hevonen pitää valmennuksesta hiekkaradalla”, Redén kertoi.

Veikko Haapakankaalla on kaksi hienosti menestynyttä hevosta 75-pelin avauskohteessa, joka on Klass II. Carl Johan Jepsonin ajama Emerald Island pääsee matkaan juoksuradalta, se oli perjantaiaamun peliprosenteissa selkeä suosikki. Haapakankaan toinen hevonen, Mika Forssin ohjastama Gibraltar on kolmosradalla. Se on ravannut ykkösisä ja kakkosia ja on tallikaverin kovin vastustaja.

Hanna Lähdekorven valmennettavia nähdään 75-kohteissa kolme. Amorcer Levallo starttaa hopeadivisioonassa (75-3), Hamilton Atout Vårstayern-lähdössä (75-4) ja Con Padre Klass I:ssä (75-5). AMG Stablen kasvattama Ringo Adore on pronssidivisioonan (75-6) suosikkeja, vastassa Onkel Investin Gatling. Suomalaiskasvattajien Cabaret Artist juoksee Diamantstoetissa ja Iivari Nurmisen Peter Tie 2140m autolähdössä ennen 75-kohteita.