Toto75-ennakko Kalmar: Nurmoksen Lulius Boko ja Mellby Jail suosikkeina

Kultadivisioonassa debytoiva 6-vuotias Lulius Boko on juossut 10 starttia totosijoin 8-2-0. Uran ensimmäinen tappio tuli Derbyfinaalissa, jonka Francesco Zet voitti. Lulius Boko palasi pitkältä tauolta joulukuun puolivälissä ja sijoittui Solvallassa kakkoseksi. Lulius Boko on Muscle Hillin ja Julia Kempin poika. Jorma Kontio palaa orin kärryille. Hän ajoi sillä 2 voittoa 3-vuotiskauden kesällä.

”Lulius Bokolla oli kasirata viimeksi tauolta palatessaan ja nyt taas sama paikka. Se vaikeuttaa tietysti mahdollisuuksia. Hevonen meni tosi hyvin viimeksi. Sanoin Björnille (Goop), ettei lataisi alussa ja tarjoaisi nätin juoksun, koska taukoa oli paljon. Lulius seurasi hienosti ja teki huippuesityksen. Vauhti oli lopussa kovaa, ja Lulius lähestyi kärkihevosta. Kuten kaikki tiedämme, Lulius on huippuhevonen, mutta se sai valitettavasti kavioluunmurtuman Derbyn jälkeen ja oli poissa pitkään. Nyt hevonen on terve. Hevonen on nopea alussa, mutta ladataanko lähtöön, sitä pitää vielä miettiä. Paremmalta lähtöradalta olisin ollut optimistinen. Uskon, että Lulius tekee hyvän suorituksen”, Nurmos kertoi.

Aetos Kronos on aina ollut kohuhevonen. 3-vuotiaana se voitti Elitloppet-viikonlopun 3-vuotiseliitin. Ori on voittanut 6 vähintään miljoonan kruunun ykköstä. Suurin voitto tuli vuoden 2021 5-vuotiaiden Jubileumspokalenissa, jossa Don Fanucci Zet hävisi 7 mittaa. Carl Johan Jepsonin ajama Bold Eaglen poika kilpaili edellisen kerran syyskuussa Åbyn kultafinaalissa.

Nurmoksella on myös toinen suuri suosikki Kalmarissa. Mellby Jail juoksee Klass II:ssa, joka on 75-kakkonen. Kontio ajaa, ja lähtörata on kuutonen.

”Mellby Jail on oikein mukava ja kiltti hevonen, joka on tehnyt kolme starttia pitkän tauon jälkeen. Paussi johtui hankosidevammasta. Mellby Jail on tallimme suurin hevonen, se on 174cm korkea. Se on tullut jämäkämmäksi starttien myötä. Toissa kerralla se oli hyvä kakkonen, vaikka joutui matkalla menemään kovan pätkän. Viimeksi se nousi radalta 11 kolmanneksi 1600 metrin matkalla ja juoksi ennätyksensä. Sen jälkeen hevonen rokotettiin, ja se sai olla viikon rauhassa. Nyt olemme treenanneet ihan normaalisti, ja tähän lähtöön on tähdätty. Mellby Jail on nopea molemmilla lähtötavoilla. Uskon, että se tekee hyvän juoksun ja on huomioitava aikaisin”, Nurmos kertoi.

Suomalaishevonen kilpailee Diamantstoetissa, 75-nelonen. Riina Rekilän Champlain Wania tekee toisen starttinsa Jerry Riordanin valmennuksesta. Avauskilpailussa se nousi laukan jälkeen kakkoseksi.

