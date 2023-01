Toto75-ennakko Kalmar: Pettersson-Perklénillä kolme hyvävireistä hevosta, Torvinen ohjastaa

Kalmarissa piti kilpailla tallista neljä hevosta, mutta Piccadilly joutui jäämään pois. Hevosurheilu tavoitti Nina Pettersson-Perklénin perjantaina keskipäivällä.

”Piccadillyllä on kurkunpääntulehdus, siksi se jäi kotiin. Harmi, sillä olisi ollut ykkösrata voltissa. Olemme nyt laivassa menossa kohti Tukholmaa. Hevoset ovat perjantain ja lauantain välisen yön Solvallassa. Siitä lähdemme aamulla ajamaan kohti Kalmaria.”

Got To Goo on Pettersson-Perklénin ja Torvisen ensimmäinen 75-hevonen, se juoksee kakkoskohteessa. Klass II ajetaan volttilähtönä. Tuore Suomen 75-voittaja Porista sai takarivin lähtöpaikan. Kakkospaikalta starttaava Dira Necessitas voitti Axevallan uudenvuodenaaton jackpotraveissa 4-vuotislähdön.

”Takarivi ei ole kovin suuri miinus, Got To Goo ei ole nopea alussa. Viimeksi hevonen tuli hyvin loppuun, ja ehti voittoon, vaikka kuvittelin, että se ehtii vain kolmanneksi. Saatamme kokeilla ensimmäisen kerran vedettäviä silmälappuja”, Pettersson-Perklén mietti.

Solvallan finaaleissa joulukuun lopulla kakkoseksi sijoittunut Icecream In jatkaa Diamantstoetissa, joka on 75-nelonen. Bold Eaglen tytär on Kalmarissa takamatkalla, jossa sillä on juoksuradan lähtöpaikka. Narita on perusmatkan mielenkiintoisin hevonen. Conrad Lugauerin valmentama Muscle Hillin tytär on kilpaillut vain neljä kertaa, kolme viimeistä starttia on päättynyt voittoon.

”Icecream In on aika meneväinen tamma, toivottavasti ei tule uusintalähtöjä. Viimeksi se teki hyvän juoksun, ja kunto on tosi mainio. Hevonen olisi parhaimmillaan, jos se saa hyvän selkäreissun. Nyt laitamme ehkä korvahuput, mutta kuski saa päättää, jos niitä vedetään ja missä kohtaa”, Pettersson-Perklén totesi.

Hannu Torvinen lähtee perjantai-iltana laivalla Turusta Tukholmaan ja ajaa lauantaina omalla autolla Kalmariin, jonne Tukholmasta on noin 400 kilometriä.

”Got To Goo on takarivin nelospaikalla, myös se on volttilähtö. Hevonen teki viimeksi Porissa hyvän juoksun. Lähtöpaikka on vaativa, mutta juoksunkulusta paljon riippuu, kuinka korkealle nousemme. Icecream In on takamatkan juoksuradalla. Toivottavasti nyt ei tule uusintoja. Jos startti onnistuu, voimme nousta heti aika lähelle kärkeä”, Torvinen kertoi.

Pettersson-Perklénin Knows Ares nähdään ravipäivän aloittavassa montélähdössä. Julia Anderssonin piti ohjastaa, mutta satulassa nähdään toinen Julia, jonka sukunimi on Jakobsson.

Hanna Lähdekorven Wish Me Magic jahtaa 100 000 kruunun ykköstä ennen 75-kierrosta ajettavassa mailin volttilähdössä takamatkalta.

Jerry Riordanin Aetos Kronos ei ole päässyt tauon jälkeen voittajaesittelyyn. Neljäs yritys on Kalmarissa kultadivisioonassa. Örjan Kihlström nähdään kärryillä. Heart Of Steel, voitokas tanskalainen Fossa ja takarivistä starttaavat Facet Upset, Pacific ja Ultion ovat kovia haastajia.

