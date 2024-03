Toto75-ennakko Klosterskogen lauantaina: Stoletheshow suosikki, Moni Viking ja Four Guys Dream haastajat

Finlandia-voittoa puolustamaan saapuva Stoletheshow yrittää jatkaa voittoputkea Klosterskogen Grand Prixissä (75-6). Frode Hamren valmennettava jahtaa viidettä peräkkäistä voittoa.

Björn Goopin Moni Viking on kilpaillut alkuvuonna kolme kertaa Vincennesissä, ilman menestystä. Nyt tehtävä on vastuksen suhteen helpompi, ja valjakko on varmasti vaarallinen.

Stoltetheshow’n yksi kovista vastustajista tulee Halmstadista. Håkan K Perssonin valmentama Four Guys Dream pääsi voitonmakuun viimeksi kotiradallaan, joten kunto on nousussa.

”Olen ollut edellisen kerran Klosterskogenissa 30 vuotta sitten, työskentelin silloin Roger Grundinilla tallipoikana. Muistan jo siltä ajalta, että rata on hieman erikoinen. Four Guys Dreamillä on hyvä kurvitekniikka, mutta takarivi on selkeä miinus. Jos meillä olisi ollut hyvä eturivin paikka, olisin uskonut oikein hyvään mahdollisuuteen. Mutta luotan aina tähän hevoseen, se tekee aina parhaansa”, Håkan K Persson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

”Moni Viking on tuntunut treeneissä hyvältä ja siltä samalta vanhalta Moni Vikingiltä kuin aiemmin. Hevonen on kilpaillut aiemmin Klosterskogenissa ja menee siellä hyvin. Uskon Moni Vikingiin paljon. Se ja Stoletheshow ovat lähdön suosikit”, Goop sanoi Björnkollenissa.

Öystein Tjomslandin valmentama Tangen Bork voitti viime vuonna Moe Odins Äreslöpin ja on suosikki myös tänä vuonna. Viimeisin näyttö kunnosta saatiin Bjerken 75-kierrokselta pari viikkoa sitten. Tom Erik Solberg ajoi Tangen Borkin voittoon.

Tutut Stumne Fyr ja tallikaveri Grislefaksen G.L. ovat vastassa. Merete Viksåsin valmentama ja Ole Johan Östren ajama Stumne Fyr pääsee matkaan nyt paremmista asemista mitä Bjerkessä, sen lähtörata on viisi. Lähtö ajetaan 75-pelin neloskohteena.

”Stumne Fyr on tosi hyvässä kunnossa. Rata viisi Klosterskogenissa on oikein hyvä, siitä hevoset pääsevät kovaa vauhtia liikkeelle. Stumne Fyr lähtee myös parhaiten, kun lähtörata on hieman ulompana. Hevonen on parhaimmillaan, jos mennään tasaisen kovaa tempoa. Viimeksi juoksun vauhti oli nykivää, ja viimeisen takasuoran kova vauhdinlisäys toi laukan ahtaassa tilanteessa. Yritän ajaa aikaisin eteenpäin ja olla kärkipäässä. Stumne Fyr on yksi niistä, joka taistelee kärkisijoista”, Ole Johan Östre sanoi Rikstoton vihjesivuilla.

Björn Goopilla on iso suosikki avauskohteessa. Belgique palasi viimeksi tauolta hienossa kunnossa ja voitti heti. Sen peliprosentti on 58.

”Belgique voitti varmasti viimeksi. Norjassa volttilähtö on erilainen, mutta uskon, että Belgique selvittää sen. Se on yksi kierroksen varmaehdokkaista”, Goop sanoi Björnkollenissa.

