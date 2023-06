Toto75-ennakko: Lara Boko aloittaa – ”Treenit sujuneet hyvin”

Timo Nurmoksen valmentaman Lara Bokon voittosumma Ruotsissa lähestyy 10 miljoonaa kruunua. Djali Bokon tytär voitti 3-vuotiaana Svensk Trav-Oaksin eli tammakriteriumin ja sijoittui kakkoseksi Breeders’ Crownissa. Voittosummaa kertyi 4 miljoonaa kruunua.

Viime vuosi oli vieläkin kovempi, yli 5 miljoonaa kruunua. Axevallan Stochampionatetista tuli kakkosija. Tammaderbyn ykkönen oli vuorossa syyskuun alussa. Kausi huipentui Breeders’ Crownin voittoon ME-ajalla 10,8a/2140m.

Mika Forssin ajama Lara Boko juoksee Eskilstunassa hopeadivisioonassa, jonka sarjamääritys on tavanomaisesta poikkeava. Oriiden ja ruunien voittosumma saa olla enintään 1,7 miljoonaa kruunua. Tammoilla ei voittosummarajoitusta ole. Lara Bokon lisäksi Digital Class, Great Skills ja Loaded Maria käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen. Juuri Great Skills voitti Stochampionatetin ennen Lara Bokoa.

”Laran valmennus on sujunut hyvin. Se on treenannut lähes niin kuin suunniteltu. Yksi flunssa vähän siirsi aloitusta. Olisin ilmoittanut jo Elitloppetin tammaeliittiin, mutta ajattelin, ettei ole mukava aloittaa kovalla maililla. Mutta jos olisin tiennyt, että tammaeliitti on noin huonotasoinen, olisin ilman muuta ilmoittanut siihen. Otetaan startti kerrallaan ja jatkoa sen mukaan”, Nurmos kertoi.

Kultadivisioonassa, 75-kuutonen, ei kilpaile Elitloppet-viikonvaihteessa juosseita hevosia. Alessandro Gocciadoro marssittaa areenalle Charmant de Zackin, joka viimeksi kilpaili Napolin Lotteriassa. Daniel Redénin tallista on kaksi hevosta, Born Unicorn ja Admiral As, joka aloittaa Redéniltä. Timo Nurmoksen tallista tulee mielenkiintoinen tauoltapalaaja Revelation, jonka viime kausi päättyi voittoon Kentucky Fibberin lähdössä Solvallassa.

”Admiral As on totutellut uusiin valmennussysteemeihin. Se tuntuu hyvältä, ja päätimme aloittaa kilpailemisen. Tieto varusteista on vähän mitäänsanomaton, ajamme treenibalanssilla ja avoimilla päävarusteilla. Meidän täytyy nyt opetella, miten hevonen käyttäytyy kilpailuissa. Meillä ei ole vielä suuria odotuksia. Born Unicorn meni hyvin viimeksi. Se on kuntoutumassa, mutta tarvitsee hyvän juoksun. Matka on ehkä puolikilometriä liian pitkä”, Redén kertoi Kanal75:n haastattelussa.

”Revelation tuntui maanantain hiitissä oikein hyvältä. Talvitreeni on pääosin ollut voimavalmennusta mäessä. Yksi ratahiitti on ajettu 1.21-vauhtia. Hevonen ravaa nyt hyvin. Tästä lähdöstä on hyvä aloittaa, kun matka on 2600 metriä. Revelation on vahva”, Nurmos totesi.

Nelivuotiaiden Ina Scots Ära -kisan, 75-kolmonen, paras palkitaan 300 000 kruunulla. Glenn Kosmos -kisan kolmonen Periculum hakee ensimmäistä voittoa Pohjoismaissa. Adrian Kolgjinin Barack Face omaa kovan kapasiteetin.

