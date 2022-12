Toto75-ennakko, maanantai Solvalla: Icecream In hyvällä lähtöpaikalla – ”Keulapaikkaan satsataan”

Maanantaina Solvallassa nähdään suomalaisomistajien hevosia, joilla on mainiot mahdollisuudet menestyä. Hevoset hankkivat finaalipaikat Rommen viime lauantain karsinnoista.

Nina Pettersson-Perklénin valmentama Icecream In starttaa Diamanstoetin finaalissa, joka on 75-pelin kuutoskohde. Tamman paras puhti Rommessa meni lähdönuusintoihin. Se oli kuitenkin hyvä kolmas. Solvallassa paalulta starttaa vain kaksi hevosta, ja Örjan Kihlström yrittää varmasti Icecream Inillä johtopaikalle ja hallitsemaan lähtöä. Roni Paldanin Solar Wind on takamatkalla. Shehuntyoudown voitti Rommen karsinnan, se starttaa takamatkan sisäradalta.

”Icecream olisi mennyt keulaan joka kerta uusituissa lähdöissä Rommessa, näin Örjan ainakin uskoi. Uusinnat saattoivan syödä voiton. Tamma jaksoi kohtalaisesti maaliin saakka, vaikka energiaa oli kulunut uusintoihin paljon. Kaikki on ollut normaalisti startin jälkeen. Hoitaja ajoi lauantaina kevyen lenkin, ja kaikki on kunnossa. Menemme Solvallaan yölautalla, ja olemme perillä maanantaina aamulla. Hevonen on hyvä reissaamaan. Uskon, että Örjan satsaa johtopaikan saamiseen, ja keulapaikka pysyy nyt loppuun saakka. Tamma on huomioitava aikaisin peleissä”, Pettersson-Perklén vihjaa.

Global Crossover voitti Klass I -karsinnan, ja Team Ojanperä osti hevosen startin jälkeen lauantai-illan huutokaupasta.

Fredrik Wallinin valmentama Global Crossover sai 75-kierroksen aloittavaan Klass I -finaaliin mainion kolmosradan. Wallin itse ajoi Rommessa, Magnus A Djuse hyppää kärryille Solvallassa. Vastus on kova, kuten finaalissa kuuluukin. Pastors Girl, Kash Keeper ja Lucky Guy Boko ovat voittoputkessa. Mika Forssin ajama Babaris oli Rommessa kakkonen. Ville Karhulahden Heartbeat Julie on varmassa kunnossa.

”Global Crossover on iso hevonen. Se ei ole ehkä maailman kaunein, mutta hyvin se on mennyt. Jos saadaan sen liike ihan viimeisen päälle kohdilleen, niin uskon, että se pärjää vielä. Treenarin kanssa ei ollut puhetta finaalista, se oli ilmoitettu siihen jo ennen huutokauppaa. Katsotaan nyt, miten edetään. Kimppahevonen ruuna on. Siinä on mukana 7 kaveria. Suomeen se tulee varmaan vielä ennen vuodenvaihdetta”, Ojanperä kertoi.

Mika Haapakankaan Special Major sijoittui Forssin ajamana hopeadivisioonan karsinnassa Rommessa kolmanneksi radalta 12. Finaalin lähtörata on 7. Special Major on nopea, ja Forss saattaa heti alussa ajaa eteenpäin. Behind Bars, Four Guys Dream ja Dark Roadster saivat myös huonot lähtöradat.

Very Kronos ja Mister F.Daag ovat kultafinaalin suosikkikaksikko 75-kolmosessa. Mister F.Daag sai takarivin lähtöpaikan. Milliondollarrhyme palaa Ranskasta, se nappasi kolmosen Vincennesissä sunnuntaina.

