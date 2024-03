Toto75-ennakko Mantorp: High On Pepper suursuosikki takarivistäkin

Jorma Kontion ajama High On Pepper lähtee Mantorpissa ysiradalta, kilpailu on nimetty Oasis Bin lähdöksi. Click Bait ja Rome Pays Off pääsevät matkaan kakkos- ja kolmosradoilta ja ovat ehkä kovimmat haastajat. Click Bait säntää alussa keulaan. Halmstadissa laukanneet Edibear ja Sweetman lähtevät High On Pepperin kanssa takarivistä 75-pelin kolmoskohteessa.

”High On Pepper on vaikuttanut treeneissä hyvältä. Seuraava isompi tehtävä on STL-finaali Solvallassa maaliskuun lopulla, ja tässä startissa saamme lähdön kroppaan ennen sitä. Mutta hevonen tulee tähänkin starttiin hyvin valmistautuneena ja voitosta ajetaan. Kengät jalassa jatketaan”, Katja Melkko kertoi.

High On Pepperin kevään päätähtäin on Elitloppet-viikonvaihteen Harper Hanovers lopp miljoonan kruunun ykkösellä.

Melkon valmennustallilta tulee Mantorpiin myös toinen hienosti menestynyt hevonen. Saksalaisruuna Yucatan Diamant juoksee volttilähdössä (75-4) ja lähtee paalun vitosradalta. Katja Melkon valmennustilasto on hienoa luettavaa. Startteja on tällä kaudella 42, voittoja 16 ja voittoprosentti 38.

”Yucatan on mennyt tämän vuoden kolmessa startissa hienosti ja tienannut 180 000 kruunua. Vitosrata voltissa voi olla hankala. Todennäköisesti hevonen ei pääse kovaa liikkeelle. Olemme suunnitelleet ajavamme ilman kenkiä”, Melkko totesi.

Pronssidivisioona aloittaa 75-kierroksen. Timo Nurmoksen voittokone Esposito on suursuosikki kakkosradalta. Hanna Lähdekorven So Far Away Ås kuumeni viimeksi volttilähdön uusinnoissa. Nyt ruuna pääse matkaan auton takaa nelosradalta. Espositon on ilmoitettu kilpailevan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä.

”Esposito paineli viimeksi selvässä johdossa koko matkan, ja muut eivät pysyneet perässä. Esposito ei painanut ohjille, vaan oli hyvin ajettavissa. Hevonen on tuntunut oikein hyvältä myös sen startin jälkeen, ja huippukunto jatkuu. Lähtörata kaksi on loistava, ja uskon, että ilman kenkiä Esposito juoksee kovaa”, Timo Nurmos sanoi.

Hanna Lähdekorven ja Anne Siljamäen kasvattama That’s So Spicy juoksee Klass I:ssä (75-5). Lähdekorpi jahtaa kolmatta peräkkäistä voittoa ykkösradalta. Lähtö on kovatasoinen, mukaanpääsyyn vaadittiin vähintään 1800 karsintapistettä.

Mika Haapakankaan Special Major sai seiskaradan hopeadivisioonaan (75-7). Viktor Rosleff ohjastaa. Haapakankaan Special Topsecret juoksee jälleen montélähdössä, nyt kuskina on Ruotsin ykkönen Jonathan Carre.

Ulla Knuutin Over My Shoulder kilpailee Diamantstoetissa ennen 75-kohteita. Jonna Irrin valmennettava lähtee spårtrappalähdössä ykkösradalta Magnus A Djusen ajamana. Petri Salmelan Quantity Of Time ja Hannele Ruususen C.R.Nobless ovat vastassa.

