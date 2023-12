Toto75-ennakko Mantorp: T75-maraton alkaa, Dark Roaster kullassa, Heartbeat Julie Diamantstoetissa, T75-kierros käynnistyy kello 21.00

Mantorpin kultadivisioonassa näkyy joulunajan tiivis tarjonta. Mukana on vain 9 hevosta. Dark Roadster on vankka suosikki. Se oli High On Pepperin voittamassa Bollnäsin lähdössä kolmas. Sitä ennen Ida Riesterin ajama ruuna otti neljä voittoa. Emma-Sara Sjöbergin valmentama Dark Roadster on näyttänyt kykynsä. Nyt seura on sopiva, ja kultadivisioonan voitto on lähellä.

Ville Karhulahden Heartbeat Julie ja Rosenqvist-Kortesalmi-Karjalainen-kolmikon Lilian Young kisaavat toisessa, mailin matkalla ajettavassa Diamantstoetissa. Heartbeat Julie pääsee matkaan nelosradalta, ja autolähtö suosii sitä. Lilian Young oli hyvä kolmas viimeksi, mutta lähtörata Mantorpissa on 12.

”Heartbeat Julie ei ollut ihan satku viimeksi. Rata oli kova, ja hevonen rullasi lähdössä laukalle. Laukan jälkeen se ravasi hyvin. Sen jälkeen tehtiin pieniä toimenpiteitä. Emme ole treenanneet oikein kovaa, mutta hevonen näyttää tosi hyvältä. Nelosrata on oikein hyvä. Kengät ovat pieni miinus, mutta uskon, että tamma menee ihan okei myös kengillä”, Karhulahti sanoi.

Mikko Aholla on 75-kohteissa kolme hevosta, joista kaksi on Suomessa syntyneitä. Ready Trophy juoksee pronssidivisioonassa (75-1). Se on hienossa vireessä ja yllätysvalmis takarivistä. Perfect Star starttaa Diamantstoetissa (75-2). Ahon kolmas hevonen Ruotsissa syntynyt Gasparito nähdään 75-pelin päätöskohteessa Klass I:ssä. Se on mennyt hyvin, ja Aho itse uskoi siihen aljon.

Mantorpin 75-kierros ajetaan juuri ennen jouluaattoa ja iltaraveina. Ruotsin TV-studiossa tavataan tuttuja ja odotellaan joulua. Ensimmäinen lähtö starttaa kello 19.10, ja 75-kierros pyörähtää käyntiin kello 21.00 Suomen aikaa.

