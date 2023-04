Toto75-ennakko: Melkko&Sorosen High On Pepper suosikki stayerlähdössä – Zacon Gio jahtaa voittoa Paralympiatravet-karsinnassa

Alessandro Gocciadoron tallista aloitteleva Zacon Gio juoksee Paralympiatravetin karsinnassa, joka on 75-kolmonen. Matkana on maili, ja lähtörata kahdeksan tuo haasteita. Yhtä huono arvontatuuri oli Daniel Redénin Kriteriumvoittajalla Brambling, joka sai radan 12. Chapuy ja Dear Friend pääsevät matkaan hyviltä paikoilta ja ovat vaarallisia. Chapuy on peliprosenteissa suosikki.

”Olin tyytyväinen Zacon Gion avaukseen meidän valmennuksesta Torinossa. Hevonen tuli neljän kuukauden tauolta. Se teki vahvan esityksen ja on tuntunut hyvältä treenissä myös sen jälkeen. Nyt kun on lähtö alla, niin odotan vielä parempaa suoritusta. Rata kahdeksan toki tekee hommasta vaikeamman, mutta Zacon Gio on huippuhevonen ja pystyy ratkaisemaan juoksuja niin keulasta kuin hyökkäämään takaa. Jos lataan täysillä, niin uskon, että voimme saada johtopaikan ulkoradasta huolimatta. Mutta taktiikkaa en lyö lukkoon, ennen kuin vasta lähtöauton takana. Kuten viimeksi, ajamme avovarusteilla ja jenkkikärryillä, sen sijaan emme aja kokonaan ilman kenkiä, nyt ajamme vain edestä ilman kenkiä. Uskon, että tämä balanssi sopii hevoselle paremmin”, Alessandro Gocciadoro sanoi vihjeviestissään.

Orebro Int’l ajetaan 3140 metrin matkalla ja volttilähetyksellä. Team Melkko&Sorosen tallin voittokone High On Pepper lähtee 20 metrin takamatkan juoksuradalta. Jorma Kontio yrittää luotsata ruunan viidenteen peräkkäiseen voittoon.

Vastusta löytyy. Jörgen Westholmin vahva Santos de Castella starttaa High On Pepperin sisäpuolelta. Norjasta saapuva Delicious Me sekä Robert Berghin Albert Zonett, Mellby Indigo ja Grant Hall ovat kovassa vireessä. Digital Summit ja Ferrari Sisu lähtevät 40 metrin takamatkalta.

”High On Pepper on ollut tosi hyvä kaikissa viime starteissaan. Viimeksi se oli vakuuttava ja voitti oikein helposti ja voimia jäi, viimeiset 500 metriä se tuli 10,3. Pitkä matka sopii, syksyllä hevonen juoksi Ruotsin ennätyksen vastaavalla matkalla. Uskomme hevoseen edelleen paljon”, Katja Melkko kertoi tallin vihjeissä.

Gocciadoron Zeudi Amg on suosikki Stoelitenissä, joka 75-kuutonen. Italian tammalla on takarivin lähtöpaikka.

”Zeudi Amg on saanut treenata ilman ongelmia talven, ja uskon, että tästä vuodesta tulee parempi mitä viime vuosi oli. Hevonen starttasi viimeksi samassa lähdössä Torinossa kuin Zacon Gio ja palasi myös tauolta. Lähtö oli enemmän kova hiitti kuin kilpailu, ja olin tyytyväinen, miten tamma suoritti sen. Zeudi tuntuu vahvalta, ja uskon, että jo tässä kunnossa pystymme taistelemaan voitosta. Viimeksi kilpailimme ilman kenkiä, mutta balanssin päätän vasta, kun näen, millainen rata Örebrossa on”, Gocciadoro kertoi.

Einari Vidgren Oy:n Global Classified sai radan 12 pronssidivisioonaan, joka aloittaa 75-kierroksen. Magnus A Djuse ohjastaa.

Jonna Irrin Isac Journey hakee onnistumista 75-kakkosessa. Se juoksee 2640 metrin Klass II:ssa Jorma Kontion ajamana. Melkko&Sorosen Samurai Comery on kakkosradalla hopeadivisioonassa, joka on 75-vitonen. Ainakin voittajat saavat paikat Elitloppet-viikonlopun STL-finaaleihin.

”Samurai Comery avasi viimeksi oikein hyvin. Vaikka avaus oli kova 07-aikainen, niin hevonen tuli maaliin voimia jäljellä. Muutama sija meni siihen, kun kilpakumppani laukkasi edessä loppukaarteessa. Vastus on kova Örebrossa. Hyvällä juoksulla rahasija on tavoittena”, Melkko totesi.

Ennen 75-kohteita nähdään kaksi suomalaisomistajien hevosta. Kiwee starttaa 3-vuotislähdössä ja Tara Hills tammalähdössä.

Toto-kohteisiin tästä