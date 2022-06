Toto75-ennakko: Mister Hercules kohtaa eliitin, johtaako Click Bait lähdöstä maaliin Östersundissa

Daniel Redénin Mister Hercules ei menestynyt Kriteriumissa eikä Derbyssä. Muissa ikäluokkalähdöissä ori loisti, ja voittosumma on jo lähes 5 miljoonaa kruunua. Redén on kilpailuttanut tällä kaudella Trixtonin poikaa 5-vuotislähdöissä, tuloksena 3 starttia ja 3 voittoa. Kurri Jari Boko jäi viimeksi taakse Uumajassa. Örjan Kihlströmin ajama Mister Hercules kohtaa ensimmäisen kerran avoimen luokan hevoset.

Click Bait raivasi tiensä Elitloppetin finaaliin. Nyt se ottaa ykkösradalta keulat ja vetää kauan. Stefan Melander uskoo hevoseensa paljon. ”Click Baitilla on paras mahdollinen lähtörata. Se on kova hevonen, ja Elitloppetin kaksi lähtöä herättivät sen oikein kunnolla. Hiitissä hevonen tuntui tosi hyvältä”, Melander kehui ATG:n haastattelussa. Milligan’s School ja Digital Class tulevat myös Melanderin tallista.

Vernissage Grif voitti Östersundissa vuosi sitten. Se lähtee hakemaan toista peräkkäistä kymppipaikalta. Finlandian kolmonen Jerry Riordanin Gareth Boko on yksi suosikeista. Björn Goop pääsee ajamaan Selected Newsillä, kun oma Diamanten karsittiin. Villikortin saanut kotiradan Dwayne Zet ohitti sen. Kisan kunniataulukosta löytyy kovia nimiä, Readly Express oli ykkönen 2018.

Mika Haapakankaan Special Topmodel kohtaa Katri Lindgrenin kasvattaman No Limit Expressin Klass I:ssä, joka on T75-pelin kolmoskohde. Alessandro Gocciadoron Born To Run on suursuosikki. Jonna Irrin Best In Show As on Diamantstoetissa takarivissä. Iivari Nurminen ohjastaja. 15 hevosen autolähtö on T75-nelonen. Timo Nurmoksen Bentley Gar on Andreas Lövdalin ajamana jättisuosikki.

Heidi Jääskeläisen L.Q. Widde hakee isoa palkintoa STL-kylmäveridivisioonassa. Valmentaja Jörgen Westholm ohjastaa. 40 metrin takamatkalla on avoimen luokan menijöitä B.W. Runen johdolla.

Jussi Hietalahden hevoset kilpailevat stayermatkoilla. General Norrgård juoksee T7-5vitosessa, Timo Jutila on yksi vastustajista 2640 metrin matkalla. King Cole starttaa 3140 metrin volttilähdössä paalulta. Robert Berghin Immigrant Am ja Mindyourvalue W.F. ovat tiukat vastustajat. Valmentaja Daniel Wäjersten ajaa Hietalahden hevosia.

