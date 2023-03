Toto75-ennakko: Night Brodde, Rackham, Dear Friend vai Cicero T.G. Paralympiatravetin finaaliin?

Amanda Höynän valmentama Dear Friend voitti Stoelitenin lauantaina Solvallassa ja jatkaa heti Åbyn karsinnassa. Dear Friend voitti Seinäjoki Racen 2021.

Conrad Lugauerin Night Brodde palaa tauolta. Se sijoittui viime vuonna Paralympiatravetin finaalissa kolmanneksi ja selvitti tiensä myös Elitloppetin finaaliin. Night Brodde riittää lauantaina ihan voittoon asti, lähtörata on mainio ykkönen.

”Night Brodde tuntuu treeneissä jättihyvältä, ja se sai parhaan mahdollisen lähtöpaikan. Sillä täytyy olla heti tauoltakin hyvät mahdollisuudet. Hevonen tuntuu nyt ihan yhtä hyvältä kuin viime vuonna ennen kauden aloitusstarttia. Connie (Conny Lugauer) on ajanut sillä kovempia intervalleja. Ajamme heti avausstartissa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä”, Lugauerin tallin ykkösmies Markus Waldmüller kertoi ATG:llä.

Norjasta saapuva Cicero T.G. voi olla kisan värittäjä. Geir Vegard Gundersenin valmennettava sijoittui Derbyssä kakkoseksi. Se kilpaili viime vuonna myös Jubileumspokalenissa, jossa tuli kuudes sija. Cicero T.G. omaa kovan luokan. Se aloittaa 6-vuotiskauden heti kovimmassa mahdollisessa lähdössä. Valmennusportaassa uskotaan menestykseen.

”Cicero on ollut treeneissä tosi hyvä ja tulee hyvin valmisteltuna starttiin. Viime vuonna se teki monta hyvää juoksua, vaikka juoksunkuluissa ei ollut tuuria. Hevonen osoitti kuitenkin kuuluvansa eliittiin. Optimivarustukselle kilpaillaan Åbyssä, ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Vaikka lähtörata on huono, niin Cicero on huomioitava aikaisin peleissä”, ohjastaja Magnus Teien Gundersen sanoi ATG:n haastattelussa.

Rackham palasi viime keskiviikkona tauolta Åbyssä ja kiri hyvin. Startti vie varmasti sitä eteenpäin, ja se lähtee jahtaamaan finaalipaikkaa. Mika Haapakankaan tallin Sahara Peyote oli samassa Åbyn kisassa seitsemäs. Hannu Torvisen ajama ruuna parantaa varmasti kauden toisessa startissa. Tanskasta saapuva Emoji on voitokas menijä.

Haapakankaan tallin Specialit Topmodel ja Topsecret juoksevat Åbyn ensimmäisessä Diamantstoetissa, joka ajetaan mailin matkalla. Arvontatuuri oli pahin mahdollinen, tammat lähtevät eturivin uloimmilta radoilta 75-nelosessa.

Special Chance juoksee toisessa Diamantstoetissa, joka on 75-pelin kuutoskohde ja volttilähtö. Hannu Torvisen ajama tamma sai paalulle radan 12. Special Chance on yllätysvalmis paikasta huolimatta, se on menestynyt hyvin myös kovissa lähdöissä.

Hanna Lähdekorven tallista on Åbyssä kaksi hevosta. Amorcer Levallo juoksee stayerlähdössä. Wish Me Magic on mukana hopeadivisioonassa. Janne Svartin Souvenir d’Inverne on yksi vastustajista, Hannu Torvinen ajaa.

Paralympiatravetin alkukilpailuja juostaan neljä, Åby 1.4., Romme 9.4., Axevalla 15.4. ja Jägersro 22.4. Niiden voittajat ovat velvoitettuja osallistumaan finaaliin. 29.4. ajetaan Örebrossa Sista Chansen, jonka voittaja voi halutessaan juosta finaalissa. Åby ja ST valitsevat loput finaalihevoset. Paralympiatravetin finaali juostaan lauantaina 6.5. eli päivää ennen Finlandia-Ajoa. Åbyn voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua.

